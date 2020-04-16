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Антивирусная экономика: какую поддержку получит бизнес во время эпидемии COVID-19?
Сегодня, 18:56
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Уже понятно, что экономические последствия эпидемии COVID-19 будут серьёзными. Малый бизнес особенно сильно пострадает от негативных эффектов, связанных с пандемией. Чтобы смягчить удар, который коронавирус нанёс предпринимателям, власти на федеральном и региональном уровне срочно разрабатывают меры поддержки бизнеса.
«НовостиВолгограда.ру» рассказывает, на какую помощь предприниматели могут рассчитывать уже сейчас, как получить господдержку в период эпидемии, насколько долго будут действовать налоговые и кредитные послабления и куда обращаться, чтобы подробнее узнать о льготах для организаций, пострадавших от последствий коронавируса.