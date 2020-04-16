Как сохранить здоровье, отношения и кошелек на самоизоляции

Отношения

Для многих семей безвылазное совместное пребывание в четырех стенах на протяжении месяца может стать серьезным испытанием. Если раньше пары и семьи с детьми разбегались на работу и учебу рано утром и собирались только на совместный ужин, то теперь этих естественных перерывов не стало. Даже во вполне благополучных семьях постоянное и вынужденное пребывание вместе может привести к мелким ссорам, недовольству, просто усталости друг от друга и даже к крупному разрыву. Чтобы не допустить этого, нужно быть готовым. Психологи советуют здесь не пугаться самого чувства, что вам могут надоесть ваши близкие и домочадцы. Нужно принять это как нормальное явление и уже потом действовать. А действия очень простые: слушать, уступать и иногда молчать. И обязательно разговаривать и еще раз разговаривать. Порой высказанное недовольство лучше затаенной обиды. Откровенный разговор всегда помогает разрядить обстановку и найти совместный выход, говорят семейные специалисты.