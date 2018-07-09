Горячие яйца Пятерочки, животные и их питомцы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Много ли хороших новостей вы читаете? Или кликаете только на заголовки про ЧП, конфликты и прочее? На этой неделе редакция TagilCity.ru рассказывала о массе интересного, забавного и позитивного. Выбирайте!
И полезные статьи:
В минувшую пятницу Владимир Рощупкин, депутат Заксо и топ-менеджер УВЗ попал в больницу после падения со скалы во время загородного отдыха. О его состоянии информации пока минимум, но источники подтверждают что травмирован был именно он.
Появились в городе и новые мошенники: сейчас они представляются водопроводчиками.
Выпивающие жители одного из домов держат на балконе собаку без еды, воды и выгула.
Еще один собаковод отличился в центре Нижнего Тагила: он собирал и разбрасывал разбитые стекла. Очевидцы предположили, что владелец собаки бойцовской породы мог быть под какими-то препаратами.
Представители самых разных фирм сводили с ума жителей Нижнего Тагила самыми разными способами.
Так, без ожидаемого отдыха остались клиенты тагильской турфирмы «Городища». Часть анонсированных развлечений не была получена по тем или иным причинам. Горячий воздух из кондиционера в автобусе, тихий гид и упущенная прогулка на воздушном шаре - отдых был омрачен.
Бурю эмоций вызывают фуры торговой сети «Магнит»: они криво паркуются, портят свежий асфальт, разрушают тротуары и газоны. А у одного дома они и вовсе снесли угол и часть балкона.
Сотрудница того же «Магнита», кстати, стала участницей конфликта с местными жителями. Она пинала автомобиль тагильчанки и скандалила, говорят очевидцы. Тагильчане уже написали заявление в полицию, в том числе они рассказывают об угрозах в свой адрес от сотрудницы торговой сети. И все из-за кривой парковки. Ну кто мешает ставить машину аккуратно?
В заключение - повод для гомерического хохота. Снова яйца. Снова просроченные. Снова в «Пятерочке» в Черноисточинске. Может быть, ждут проверку или, не дай бог, отравления? Ведь хранятся яйца не в холодильниках.