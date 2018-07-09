Горячие яйца Пятерочки, животные и их питомцы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Со знаком минус

В минувшую пятницу Владимир Рощупкин, депутат Заксо и топ-менеджер УВЗ попал в больницу после падения со скалы во время загородного отдыха. О его состоянии информации пока минимум, но источники подтверждают что травмирован был именно он.

Появились в городе и новые мошенники: сейчас они представляются водопроводчиками.

Выпивающие жители одного из домов держат на балконе собаку без еды, воды и выгула.

Еще один собаковод отличился в центре Нижнего Тагила: он собирал и разбрасывал разбитые стекла. Очевидцы предположили, что владелец собаки бойцовской породы мог быть под какими-то препаратами.