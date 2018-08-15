Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле

Деньги и должности

На минувшей неделе сразу два высокопоставленных чиновника в Нижнем Тагиле покинули свои должности: Валентина Мельник больше не отвечает за экологию, а Сергей Рощупкин уволен из «Службы заказчика».

В пятницу 14 сентября врио главы города Владислав Пинаев на согласительной комиссии в Екатеринбурге достиг договоренности о софинансировании тагильских проектов из областного бюджета в соотношении 70/30.

Так, 125 млн пойдут на оборудование и содержание новой школы на Муринских прудах, а также грядет и строительство второй очереди парка «Народный».

На недостаток финансирования решил жаловаться кандидат на пост мэра Нижнего Тагила Илья Коровин: о том, что аэроклубу ДОСААФ не хватает средств, он хочет писать президенту Путину ежедневно.