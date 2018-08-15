Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе сразу два высокопоставленных чиновника в Нижнем Тагиле покинули свои должности: Валентина Мельник больше не отвечает за экологию, а Сергей Рощупкин уволен из «Службы заказчика».
В пятницу 14 сентября врио главы города Владислав Пинаев на согласительной комиссии в Екатеринбурге достиг договоренности о софинансировании тагильских проектов из областного бюджета в соотношении 70/30.
Так, 125 млн пойдут на оборудование и содержание новой школы на Муринских прудах, а также грядет и строительство второй очереди парка «Народный».
На недостаток финансирования решил жаловаться кандидат на пост мэра Нижнего Тагила Илья Коровин: о том, что аэроклубу ДОСААФ не хватает средств, он хочет писать президенту Путину ежедневно.
Сразу несколько медицинских учреждений в Дзержинском районе Нижнего Тагила претерпевают изменения. Так, женская консультация сменит аварийные помещения на Коминтерна новыми реконструированными в здании поликлиники на Окунева уже после 1 октября. Детская поликлиника на Вагонке также находится на стадии ремонта.
При этом, пока женщинам и детям латают здания для получения медпомощи, 30 млн рублей будут потрачены на демонтаж так и не достроенного дома престарелых на Максарева. Занятно, что подрядчик еще не определен, но работы уже вовсю ведутся.
На ГГМ начались проектные работы по яслям на Муринских прудах и в микрорайоне Запрудном.
Неприятные истории происходили с животными на этой неделе. Кота в банях на Вагонке спасли от посетителей, которые тушили о кота окурки и бросали его в бассейн.
Еще одна история на грани страшилки пришла с Сухоложского поселка: там один житель откармливает и убивает собак, мотивируя поедание их мяса лечением от туберкулеза.
Крупное захоронение домашних животных в черте города обнаружено в лесопарковой зоне на Пихтовке: около сотни могил расположены вблизи жилых домов и детского сада. Подобное экологически и санитарно небезопасное захоронение в городе запрещено законом, поэтому владельцам усопших животных потребуется или кремировать, или перевезти питомцев до наступления холодов. В последствии городские службы обработают эту территорию.
Погода на минувшей неделе шалила как могла: по Екатеринбургу прошелся ураган, а выходные удивляли и штормовым ветром, и летним теплом. Синоптики, тем не менее, уже прогнозируют ночные заморозки, а это значит, что настоящая осень все ближе.
Политическая атмосфера в регионе тоже еще далека от штиля: через несколько дней после выборов с должности ушел глава департамента информполитики Иванов, также губернатор Куйвашев предложил упразднить администрацию главы региона, а руководить туркластером на горе Белой по плану должен Гункевич.
На федеральном уровне готовятся новые социальные льготы для улучшения демографии, гранты для студентов и преподавателей. Пока Россия находится на 49 месте по уровню человеческого развития, а как повлияют новые реформы и другие нововведения в стране - покажет время.