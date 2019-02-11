Цены за мусор, ледяные глыбы и выступление Глацких: итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе жители Нижнего Тагила стали получать платежки за обращение с мусором. Часть бумаг пришла к тагильчанам ошибками: в частности, неверно указано количество проживающих. В некоторых случаях эта цифра занижена, а в большинстве обращений - существенное завышение числа прописанных, что неминуемо сказывается на росте суммы платежей.
Самым большим рекордом сейчас значится цифра 83 прописанных на три комнаты. В компаниях «Рифей» и РИЦ сообщают о том, что при наличии ошибок нужно обратиться в центр обслуживания и там все данные будут скорректированы, а платежки пересчитаны. Такие ошибки они объяснили техническим сбоем.
Ложные диагнозы и идеальное зрение в очках - именно такие истории рассказывают жители Нижнего Тагила о результатах медицинских осмотров городских школах. Медики, по словам родителей, осматривают детей и ставят либо диагноз здоров школьникам с проблемами, либо наоборот озвучивают заболевания, отсутствие которых в дальнейшем подтверждаются во время платных обследований в других клиниках.
Официально медики, конечно, ждут претензий от родителей по факту, однако в приватных беседах медицинские работники не отрицают возможность некачественной работы своих коллег.
Алименты для умершей жены. Именно по такой причине со счета 80-летнего ветерана МВД Нижнего Тагила в течение нескольких месяцев списываются деньги. Как сообщают в пенсионном фонде России и пенсионном фонде самого ведомства, они не в курсе, почему после смерти жены эти деньги все равно ежемесячно вычитаются из пенсии мужчины.
Ранее при разводе суд постановил выплату алиментов в пользу жены, однако четыре месяца назад она умерла, но это почему-то не стало поводом для Сбербанка и приставов для отмены выплаты алиментов.
Необычным ценообразованием занимается торговая сеть Пятерочка в Нижнем Тагиле. В одном из магазинов продавались сигареты по цене выше положенной. В частности, на пачках значится максимальная цена 100 рублей, а вот в чеке тагильчанин увидел стоимость 106 рублей. В магазине ему объяснили, что это рекомендуемая цена и ошибки нет. Однако через несколько дней в магазине полностью прекратилось продажи сигарет. Роспотребнадзор проводит проверку.
Закрытие из-за нерентабельности: супермаркет Райт на Вагонке с десятками работников прекратит свое существование уже через неделю.
В течение нескольких лет в Водоканал в Нижнем Тагиле отдает подрядные работы на благоустройство перекопов одному этому же исполнителю. За несколько лет ИП уже получил порядка 60 миллионов рублей. Сейчас объявлен новый тендер, посмотрим, кто получит заказ на работы в этом году.
Местный двоеборец Максим Кипин был отстранен от соревнований на полтора года из-за допинга. На самом деле запрещенные препараты обнаружились в крови спортсмена после принятия им половины таблетки от повышенного давления. В федерации расценивают этот инцидент как недоразумение, однако спастись от дисквалификации спортсмену, увы, не удалось.
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