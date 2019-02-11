Цены за мусор, ледяные глыбы и выступление Глацких: итоги недели в Нижнем Тагиле

Невероятно, но факт

Ложные диагнозы и идеальное зрение в очках - именно такие истории рассказывают жители Нижнего Тагила о результатах медицинских осмотров городских школах. Медики, по словам родителей, осматривают детей и ставят либо диагноз здоров школьникам с проблемами, либо наоборот озвучивают заболевания, отсутствие которых в дальнейшем подтверждаются во время платных обследований в других клиниках.

Официально медики, конечно, ждут претензий от родителей по факту, однако в приватных беседах медицинские работники не отрицают возможность некачественной работы своих коллег.

Алименты для умершей жены. Именно по такой причине со счета 80-летнего ветерана МВД Нижнего Тагила в течение нескольких месяцев списываются деньги. Как сообщают в пенсионном фонде России и пенсионном фонде самого ведомства, они не в курсе, почему после смерти жены эти деньги все равно ежемесячно вычитаются из пенсии мужчины.

Ранее при разводе суд постановил выплату алиментов в пользу жены, однако четыре месяца назад она умерла, но это почему-то не стало поводом для Сбербанка и приставов для отмены выплаты алиментов.