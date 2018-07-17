Как уберечься от лжеспециалистов?

Лжепожарные

Мошенники под видом специалистов ходят по домам жителей Горноуральского городского округа. К пожилым людям приходят неизвестные, которые представляются сотрудниками пожарной службы. Они просят открыть дверь якобы с целью проверки электропроводки. А затем предлагают платно установить пожарную сигнализацию. Деньги за установку они просят вперед.

Специалисты говорят, что инспекторы по пожарному надзору, действительно, могут ходить по домам и проводить разъяснительные беседы. Они всегда одеты в форму МЧС России, имеют нагрудный жетон и служебное удостоверение, которое вы вправе проверить.

Инспекторы по пожарному надзору не оказывают платных услуг. Если вам предлагают платно установить пожарную сигнализацию в вашем доме – не верьте, это мошенники!