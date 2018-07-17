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Как уберечься от лжеспециалистов?
Сегодня, 15:08
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На территории Нижнего Тагила и ГГО мошенники представляются работниками различных ведомств и предлагают местным жителям приобрести разного рода товар. Люди пожилого возраста очень доверчивы и этим пользуются «лжеспециалисты», которые могут обмануть стариков.
Редакция TagilCity.ru подготовила материал, в котором рассказывает сотрудниками каких организаций чаще всего могут представляются мошенники в Нижнем Тагиле и пригороде.