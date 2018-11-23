Грязные дела, быстрые связи и поиски счастья: итоги недели в Нижнем Тагиле

Приговор трем полицейским

Больше года в Нижнем Тагиле длилось расследование по делу Станислава Головко. На минувшей неделе был вынесен приговор трём полицейским. Суд постановил, что трое блюстителей порядка лишь превысили полномочия, обвинения в смерти Головко с них сняты.

При этом сестра погибшего крайне недовольна приговором суда. Она рассчитывала на сроки от восьми лет для каждого, однако мужчины получили до трёх с половиной лет колонии.

Сейчас стороны готовят апелляции. Более строгого приговора будет требовать пострадавшая сторона, а семьи полицейских винят во всём СМИ и будут требовать оправдания мужчин. Которые, кстати, вину так и не признали.