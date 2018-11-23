Грязные дела, быстрые связи и поиски счастья: итоги недели в Нижнем Тагиле

История с мусоросортировочным заводом в Нижнем Тагиле становится серьезным противостоянием политических сил. Против новых тарифов на вывоз мусора в Свердловской области высказываются главы муниципалитетов, а также многочисленные общественники.
Жители Нижнего Тагила уже обратились в Госдуму и к правительству с просьбой пересмотреть тарифы на вывоз мусора. Также уральцы требуют проверки деятельности министра ЖКХ Смирнова на коррупцию, поскольку он сравнил тарифы на вывоз мусора с ценой на водку и сигареты. Общественники полагают, что такое лоббирование тарифов министр ведет не бесплатно.
Еще одним чиновником, которого подозревают во взяточничестве, стал начальник Свердловской железной дороги. Он был арестован на 2 месяца по подозрению во взяточничестве, причем размер мзды указывается от 650 до 700 тысяч рублей.
Больше года в Нижнем Тагиле длилось расследование по делу Станислава Головко. На минувшей неделе был вынесен приговор трём полицейским. Суд постановил, что трое блюстителей порядка лишь превысили полномочия, обвинения в смерти Головко с них сняты.
При этом сестра погибшего крайне недовольна приговором суда. Она рассчитывала на сроки от восьми лет для каждого, однако мужчины получили до трёх с половиной лет колонии.
Сейчас стороны готовят апелляции. Более строгого приговора будет требовать пострадавшая сторона, а семьи полицейских винят во всём СМИ и будут требовать оправдания мужчин. Которые, кстати, вину так и не признали.
Свердловские чиновники хотели повысить себе зарплату. Однако история вышла из-под контроля, и чиновникам пришлось отказаться от дополнительных расходов на собственные персоны. Против повышения зарплат официально высказался губернатор, а также неформально - артист Сергей Шнуров. При этом запланированные на зарплаты миллионы теперь пойдут на школы Екатеринбурга.
Иногда отвечать за свои поступки приходится далеко не сразу. В Нижнем Тагиле проводится проверка в ФСИН после обнародования фотографии сотрудницы. На них молодая женщина показывает средний палец и делают фотографии на фоне спидометра с цифрой 158. Такое поведении сотрудницы ФСИН уже получило осуждение от руководства.
Позже стало известно, что эта женщина в прошлом году находилась в машине в момент наезда на шестилетнюю девочку, в результате ДТП у ребёнка был сложный перелом. Экспертиза установила, что водитель мог предотвратить ДТП, однако последующее расследование полиции выявило, что водитель не виноват. Собеседники редакции считают, что на исход дела повлияли родственники водителя.
Автолюбители Нижнего Тагила испытали сложности на автозаправках при покупке дизельного топлива. Также в регионе стало известно, что урожай собранного зерна ниже показателей прошлого года, что может стать причиной подорожания хлеба. При этом производители действительно планируют поднимать цены на хлеб, как из-за роста НДС так и из-за других факторов.
В Свердловской области не хватило денег на замену лифтов. Когда и откуда они появятся - пока неизвестно. В то же время в Нижнем Тагиле банкротящиеся тепловые сети обещают 14 млн за охранные услуги.
Зато в 2019 году МРОТ вырастет на 117 рублей.
Несмотря на все сложные новости уходящего года, тагильчанам есть чему порадоваться.
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