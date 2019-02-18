Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сквер Нижне-Выйский, парки Победы и Бондина: проекты благоустройства Нижнего Тагила
Карточки
Скопируйте код и вставьте его на свой сайт:
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Web 539757 1920
Карточки

Сквер Нижне-Выйский, парки Победы и Бондина: проекты благоустройства Нижнего Тагила

Сегодня, 18:24Фото: pixabay.com