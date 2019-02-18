Сквер Нижне-Выйский, парки Победы и Бондина: проекты благоустройства Нижнего Тагила

Нижне-Выйский сквер расположен вдоль берега Выйского пруда на ул. Верхняя Черепанова. Проект реконструкции территории был разработан с учетом особенностей рельефа.
В план реконструкции войдет создание новых спортивных площадок, площадок для детей и общественных туалетов.
Планируется, что в сквере установят новые площадки для воркаута, реконструируют уже имеющиеся игровые площадки для детей, которые оборудуют мягким покрытием, восстановят смотровую площадку, отремонтируют площадку для игры в баскетбол.
Также на территории появится общественный туалет, оборудованный, в том числе, и для людей с ОВЗ.
В рамках реконструкции планируется сохранить зеленые насаждения, а также высадить новые деревья и кустарники.
Общая площадь благоустройства составляет 3,07 га, площади покрытий: детские игровые и спортивные площадки – 900 кв. м., площадь пешеходно-тропиночной сети – 5900 кв. м.
Дизайн-проект парка Победы на ГГМ разработан с учетом комплексного подхода.
На территории появятся детские площадки, площадка для занятий воркаутом, скейтпарк, площадки для волейбола и баскетбола. Помимо этого, в парке будет оборудована площадка для выгула собак.
Зеленые насаждения на территории парка Победы будут сохранены, к ним добавятся многолетние цветы и растения.
Общая площадь благоустройства составляет 2,55 га, площади покрытий: площадка для тренажеров – 156 кв. м., комбинированная площадка для волейбола и баскетбола – 540 кв. м., площадка для воркаута – 178 кв. м., площадка для игр детей дошкольного возраста – 380 кв. м., площадка для игр детей школьного возраста – 278 кв.м., площадка для выгула собак – 100 кв.м.
В рамках благоустройства парка им. Бондина планируется ремонт и реконструкция прежних элементов благоустройства, а также зонирование территории и добавление новых элементов.
В частности, в западной части объекта будут оборудованы «Гигантские шахматы», ротонда, смотровая площадка, новые площадки для отдыха.
В центральной части разместятся новые детские площадки и аттракционы, а также скейт-парк. Не исключено создание мест общественного питания и сцены для культурных мероприятий.
Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию каскада фонтанов с созданием многоуровневой подсветки и ремонт лестничного спуска.
По периметру парка им. Бондина появится новое ограждение. Все дизайнерские решения разработаны с учетом потребностей людей с ОВЗ.
Общая площадь благоустройства парка составляет 8 га.