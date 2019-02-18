Сквер Нижне-Выйский, парки Победы и Бондина: проекты благоустройства Нижнего Тагила

Сквер Нижне-Выйский

Нижне-Выйский сквер расположен вдоль берега Выйского пруда на ул. Верхняя Черепанова. Проект реконструкции территории был разработан с учетом особенностей рельефа.

В план реконструкции войдет создание новых спортивных площадок, площадок для детей и общественных туалетов.

Планируется, что в сквере установят новые площадки для воркаута, реконструируют уже имеющиеся игровые площадки для детей, которые оборудуют мягким покрытием, восстановят смотровую площадку, отремонтируют площадку для игры в баскетбол.

Также на территории появится общественный туалет, оборудованный, в том числе, и для людей с ОВЗ.

В рамках реконструкции планируется сохранить зеленые насаждения, а также высадить новые деревья и кустарники.

Общая площадь благоустройства составляет 3,07 га, площади покрытий: детские игровые и спортивные площадки – 900 кв. м., площадь пешеходно-тропиночной сети – 5900 кв. м.