Итоги недели: кадровые перестановки, банкротства и колбаса из тюленей

В Нижнем Тагиле продолжаются кадровые перестановки в администрации и подведомственных ей структурах. На прошедшей неделе в отставку ушел директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев, который, судя по всему, не смог найти общий язык с куратором муниципальных СМИ Аллой Жернаковой и главой города. При этом, как рассказал уже бывший медиаменеджер TagilCity.ru, ушел он без скандала, ему предлагали пост главного редактора (от которого он отказался), а Владислав Пинаев предложил ему помощь в трудоустройстве.
Сменила Владимира Путинцева Людмила Варакина, давно проживающая в Екатеринбурге, но начинавшая свою карьеру именно на «Тагил-ТВ». 14 марта новый директор вместе с Аллой Жернаковой побывали на заседании профильной комиссии в Нижнетагильской гордуме и рассказали о своем видении будущего телеканала.
Я надеюсь, что смогу оправдать высокое доверие главы городы, смогу сделать для наших тагильчан информационную картину дня более позитивной. Необходимо показывать не только проблемы, но и их решения. Потому что грязь и плохое зрители видят каждый день, они уже наелись негатива,заявила Людмила Варакина.
На прошедшей неделе стало известно имя и нового директора Молодежного театра, где последние два года шло противостояние менеджеров от культуры и худрука и основателя театра Владимира Вейде. Как известно, конфликт закончился фактически закрытием культурного учреждения. Спасать ситуацию мэрия Нижнего Тагила доверила Наталье Мозжаковой, которая с 2010 года возглавляет Серовский драмтеатр, а также имеет три высших образования (в том числе экономическое и в области театрального менеджмента), способных помочь ей найти золотую середину между искусством и экономической эффективностью.
Продолжают терять влияние и тагильские политики, получившие его во времена Сергея Носова. На прошедшей неделе стало известно, что руководящую должность в НТТС потерял действующий депутат Михаил Кручинин. За три недели до этого пост директора ЦОЗиП лишился его товарищ, депутат Андрей Обельчак. Полтора года назад Обельчак чуть не стал спикером гордумы, а на данный момент, по неподтвержденной официально информации, на него возбуждено уголовное дело. Мэр Владислав Пинаев в очередной раз показывает, что не имеет никаких обязательств по сохранению синекур для ставленников своего предшественника.
А в Екатеринбурге пост замглавы города потерял со скандалом известный политолог Анатолий Гагарин. Пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова пояснила, что в момент назначения Гагарин тремя коммерческими организациями, в том числе в сфере СМИ и рекламы. Этими же полномочиями он обладал на посту замглавы города, а значит нарушение им закона при устройстве на муниципальную службу влекло и конфликт интересов. Уволить из мэрии Анатолия Гагарина должны 18 марта со строгим выговором.
На прошедшей неделе стало известно, в московский суд подано заявление о банкротстве Валерия Язева, который с 1999 года представлял в Госдуме Нижний Тагил. Известный политик и бизнесмен является поручителем собственной компании «Ява строй», которая задолжала 106,8 млн рублей.
В Нижнем Тагиле продолжается банкротство котельно-радиаторного завода, некогда крупнейшего предприятия страны, производящего радиаторы, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Долг акционерного общества составляет сотни миллионов, идет продажа принадлежащего ему имущества. На прошлой неделе возобновилась процедура банкротства «дочки» НАО «НТКРЗ» - ООО «НТКРЗ», оборот которой превышал доход материнской компании в два раза и составлял 1,6 млрд рублей в год.
А вот банкротство госпиталя Владислава Тетюхина пока откладывается. На прошлой неделе стало известно о встрече владельца клиники и губернатора Евгения Куйвашева, который, по словам Тетюхина, в жесткой форме потребовал от министра здравоохранения Свердловской области разработать план мероприятий по максимальной поддержке современных высокотехнологичных медучреждений региона. До этого СМИ писали, что Евгений Куйвашев поручил обеспечить центр госзаказом.
Также на этой неделе мы подготовили для вас ежемесячную подборку крупнейших исков, которые рассматриваются в Арбитражной суде Свердловской области.
На прошедшей неделе мэрия Нижнего Тагила опубликовала видеопрезентацию моста через пруд. Подготовила ее компания, которая разрабатывает проект освещения сооружения. Будет ли мост выглядеть окончательно именно так, неизвестно, но можно хотя бы представить то, что для многих поколений тагильчан было несбыточной мечтой. Владислав Пинаев, напомним, обещал заложить первый камень в строительство моста уже в грядущий День города.
Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, напротив, разочаровал многих своих сторонников. Правительство Магаданской области решило делать колбасу из тюленей. Новость тут же разлетелась по федеральным СМИ, а защитники морских млекопитающих уже готовятся к акциям протеста. На Колыме утверждают, что на Дальнем Востоке обитает около 50 тысяч тюленей, поэтому нехватки сырья для колбасы не будет.
Среди важных новостей прошедшей недели - начало судебного процесса над предполагаемым убийцей хоккеиста Александра Чумарина. За историей с загадочным исчезновением спортсмена после посещения кафе «Девичья башня» следил весь Нижний Тагил. Судя по всему, теперь город будет следить за судебным процессом над подозреваемым, который на первом же заседании заявил, что его заставили подписать признательные показания, а Чумарина он не убивал.
Если вы устали от политики, экономики и криминала, то можете проголосовать за дизайн въездного знака, макет которого никак не может утвердить администрация и специалисты. Также на прошлой неделе TagilCity.ru составило для вас две необычных подборки: «Марка за 86 тысяч и нацистская пепельница: какой антиквариат продают в Нижнем Тагиле?», «Каминный зал, бильярд и свой пруд: рассказываем о самых дорогих дачах Нижнего Тагила».
Кроме того, на прошлой неделе вы могли узнать на TagilCity.ru, почему владелец единственного дома посреди парка Народный снизил его стоимость в два раза (до 14 млн рублей), а также почему известные тагильские сомелье Татьяна Попова и Алексей Губарев покидают свой собственный проект - винный ресторан «Шкаф».