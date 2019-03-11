Итоги недели: кадровые перестановки, банкротства и колбаса из тюленей

Кадровые перестановки

В Нижнем Тагиле продолжаются кадровые перестановки в администрации и подведомственных ей структурах. На прошедшей неделе в отставку ушел директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев, который, судя по всему, не смог найти общий язык с куратором муниципальных СМИ Аллой Жернаковой и главой города. При этом, как рассказал уже бывший медиаменеджер TagilCity.ru, ушел он без скандала, ему предлагали пост главного редактора (от которого он отказался), а Владислав Пинаев предложил ему помощь в трудоустройстве.

Сменила Владимира Путинцева Людмила Варакина, давно проживающая в Екатеринбурге, но начинавшая свою карьеру именно на «Тагил-ТВ». 14 марта новый директор вместе с Аллой Жернаковой побывали на заседании профильной комиссии в Нижнетагильской гордуме и рассказали о своем видении будущего телеканала.

Я надеюсь, что смогу оправдать высокое доверие главы городы, смогу сделать для наших тагильчан информационную картину дня более позитивной. Необходимо показывать не только проблемы, но и их решения. Потому что грязь и плохое зрители видят каждый день, они уже наелись негатива,заявила Людмила Варакина.

На прошедшей неделе стало известно имя и нового директора Молодежного театра, где последние два года шло противостояние менеджеров от культуры и худрука и основателя театра Владимира Вейде. Как известно, конфликт закончился фактически закрытием культурного учреждения. Спасать ситуацию мэрия Нижнего Тагила доверила Наталье Мозжаковой, которая с 2010 года возглавляет Серовский драмтеатр, а также имеет три высших образования (в том числе экономическое и в области театрального менеджмента), способных помочь ей найти золотую середину между искусством и экономической эффективностью.

Продолжают терять влияние и тагильские политики, получившие его во времена Сергея Носова. На прошедшей неделе стало известно, что руководящую должность в НТТС потерял действующий депутат Михаил Кручинин. За три недели до этого пост директора ЦОЗиП лишился его товарищ, депутат Андрей Обельчак. Полтора года назад Обельчак чуть не стал спикером гордумы, а на данный момент, по неподтвержденной официально информации, на него возбуждено уголовное дело. Мэр Владислав Пинаев в очередной раз показывает, что не имеет никаких обязательств по сохранению синекур для ставленников своего предшественника.

А в Екатеринбурге пост замглавы города потерял со скандалом известный политолог Анатолий Гагарин. Пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова пояснила, что в момент назначения Гагарин тремя коммерческими организациями, в том числе в сфере СМИ и рекламы. Этими же полномочиями он обладал на посту замглавы города, а значит нарушение им закона при устройстве на муниципальную службу влекло и конфликт интересов. Уволить из мэрии Анатолия Гагарина должны 18 марта со строгим выговором.