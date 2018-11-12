Хоть кто-то умный, приход зимы и обещания министров: итоги недели в Нижнем Тагиле

Министры

Сразу два министра посетили на минувшей неделе Нижний Тагил. Первый министр - министр транспорта Старков - побывал на открытии улиц Космонавтов и Быкова - протяжённые участок, который в течение двух лет строители приводили в порядок. А сейчас район ВМЗ должен оживиться за счёт улучшения транспортной ситуации. Также министр осмотрел комплекс улиц на ГГМ, отремонтированных ранее.

Но если Старков следовал по запланированному маршруту и не отклонился от него, то второй министр здравоохранения в Нижнем Тагиле импровизировал. Назначенная встреча для прессы на долгострое детской многопрофильной больницы была практически сорвана: министр Цветков прибыл туда на два часа ранее, чем анонсировалось в утверждённом графике.

В связи с этим несколько СМИ оказались на пустой площадке, которая за 20 лет, в принципе, к безлюдности уже привыкла. В последствии стало известно, что министр в целом озвучил потребность в данном учреждении, а министерство здравоохранения планирует изучить фундамент здания и, возможно подобрать, другое место под учреждение. Таким образом, пока нет ни сроков, ни бюджетов, ни каких-либо внятных данных и о скором строительстве говорить не приходится. Все это происходит на фоне падающего числа населения и невысокой рождаемости.

Вряд ли способствует рождаемости и то, что до сих пор женская консультация не переехала в новые кабинеты поликлиники на улице Окунева. На день приезда Цветкова была запланирована презентация отремонтированных помещений. Говорят, что приборку помещения делали сами сотрудники женской консультации в нерабочее время. На клининговую компанию, видимо, министерство денег не выделяет, и врачам, помимо заботы о будущих матерях и женском здоровье, нужно заниматься и отмыванием стен от строительной пыли и штукатурки.

Несмотря на все усилия местных врачей, на объект министр не приехал, поскольку у него затянулось совещание в мэрии. А далее он отправился на развлекательную часть своей поездки - на празднование 85-летия ЦГБ №1. Чествование врачей, несомненно, нужное дело, однако ознакомиться с условиями их работы министру тоже не мешало. Ведь все-таки его не в аварийное здание с обрушившимся потолком приглашали...