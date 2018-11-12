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Хоть кто-то умный, приход зимы и обещания министров: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Хоть кто-то умный, приход зимы и обещания министров: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 00:28Александра ЛогиноваФото: pixabay.com