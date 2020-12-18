Почему нет квитанций и кто погасит долг предыдущих жильцов: важные вопросы капремонта
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Почему нет квитанций и кто погасит долг предыдущих жильцов: важные вопросы капремонта

Сегодня, 18:21Photo: pixabay.com
С ноября 2014 года для жителей Свердловской области появилась новая строка в квитанциях за коммунальные услуги - взносы за капитальный ремонт. При этом некоторые жильцы сталкиваются с отсутствием платежек, а также задаются вопросом - кто должен оплачивать долги за капремонт предыдущих собственников.

Ответы на эти вопросы дали в Региональном Фонде капитального ремонта МКД Свердловской области.

Почему нет квитанций на оплату капремонта?
  1. Возможно ваш дом не включен в Региональную программу капитального ремонта. Данные можно проверить зайдя на официальный сайт Регионального Фонда капремонта МКД Свердловской области www.fkr66.ru в раздел «Найти дом».
  2. Квитанции не приходят жильцам домов, где менее трех квартир и тем, кто проживает в домах, которые признаны аварийными. А также в случае, если органы местного самоуправления приняли решения изъять земельный участок, на котором стоит дом, для государственных или муниципальных нужд. Если вы проживаете в квартире по соцнайму, то взносы за капремонт оплачивает муниципалитет.
  3. Начислением взносов и доставкой квитанций занимаются платежные агенты Регионального Фонда, с которыми заключены договоры на предоставление данных услуг. Это те организации, которые имеют базу данных для начислений, техническую возможность доставлять квитанции и вести лицевые счета плательщиков. Например, расчетно-информационные центры, ресурсо-снабжающие организации, крупные управляющие компании и т. д. Однако в некоторых случаях квитанции не приходят из-за отсутствия у Фонда и у расчетных центров сведений о собственниках и площади помещений. В этом случае необходимо обратиться в Фонд или в расчетный центр с паспортом, оригиналом и копией свидетельства о госрегистрации права собственности на помещение. Как только информация будет актуализирована, собственнику направят квитанцию.
  4. Дома, где фонд капремонта формируется на спецсчете, самостоятельно ведут начисления, сбор взносов и доставку платежных документов. Нередко из-за этого собственники игнорируют вопрос о доставке квитанций, и тогда на квартирах копится задолженность. Именно поэтому важно отладить механизм доставки квитанций. Информацию о домах, в которых открыт спецсчет, можно найти на сайте Департамента государственного и жилищного надзора Свердловской области в разделе «Капитальный ремонт» в файле «Реестр уведомлений и специальных счетов».
  5. Для жителей новостроек действует трехлетняя отсрочка на уплату взносов на капитальный ремонт, поэтому квитанции им тоже не приходят. Узнать, попадает ли дом под условия моратория, можно, позвонив на «горячую линию» Фонда по телефону: 287-54-54, 8-800-300-80-88.

Отсутствие платежных документов не освобождает собственников от уплаты взносов. В случае, если квитанции вам не приходят, следует оперативно выяснить причину этого. Иначе можно столкнуться с большой суммой задолженности и стать участником судебных разбирательств.

Photo:pixabay.com
Кто оплатит долги за капремонт прежнего собственника квартиры?

При покупке квартиры необходимо проверять не только благонадежность продавца недвижимости, но и его выплаты по коммунальным счетам. В противном случае новому владельцу придется оплачивать долги по капремонту предыдущего собственника.

Четкие разъяснения по этому поводу можно найти в ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ. Там говориться, что обязанность по оплате расходов на капремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения у них права собственности. То есть при смене владельца квартиры вместе с правом собственности к нему переходят и обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт, в том числе и не исполненные (долги). Однако если же жилье находилось в муниципальном, областном или государственном владении, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт сохраняется за прежним собственником квартиры.

Как обезопасить себя от чужого долга?

Покупатели не редко пренебрегают проверкой квитанций, а после оказываются заложниками неприятной ситуации. Важно обращать внимание на наличие задолженности по капремонту еще до заключения сделки купли-продажи недвижимости. Наличие документов о регулярных платежах дает уверенность в прозрачности данного вопроса.

Что, если продавец квартиры отказывается предоставлять квитанции, ссылаясь на факт их утери?

Такая ситуация разрешается путем обращения к платежному агенту (организации, которая ведет начисления, сбор денежных средств и выставляет квитанции) за выпиской по лицевому счету. Также важно обратить внимание на все пункты договора купли-продажи. Необходимо, чтобы в нем было указано, что продавец недвижимости обязан предоставить покупателю все документы, подтверждающие оплату капремонта.

Что делать, если квартира с долгами уже куплена?

Первое, что нужно сделать, это, конечно, оплатить долг. После чего на бывшего собственника квартиры можно подать в суд за неисполнение гражданских обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Суд, как правило, в этом случае встает на сторону нового владельца, и деньги, выплаченные за чужие долги, удается взыскать с неплательщика.

Photo:pixabay.com
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