Почему нет квитанций и кто погасит долг предыдущих жильцов: важные вопросы капремонта

При покупке квартиры необходимо проверять не только благонадежность продавца недвижимости, но и его выплаты по коммунальным счетам. В противном случае новому владельцу придется оплачивать долги по капремонту предыдущего собственника.

Четкие разъяснения по этому поводу можно найти в ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ. Там говориться, что обязанность по оплате расходов на капремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения у них права собственности. То есть при смене владельца квартиры вместе с правом собственности к нему переходят и обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт, в том числе и не исполненные (долги). Однако если же жилье находилось в муниципальном, областном или государственном владении, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт сохраняется за прежним собственником квартиры.

Как обезопасить себя от чужого долга?

Покупатели не редко пренебрегают проверкой квитанций, а после оказываются заложниками неприятной ситуации. Важно обращать внимание на наличие задолженности по капремонту еще до заключения сделки купли-продажи недвижимости. Наличие документов о регулярных платежах дает уверенность в прозрачности данного вопроса.

Что, если продавец квартиры отказывается предоставлять квитанции, ссылаясь на факт их утери?

Такая ситуация разрешается путем обращения к платежному агенту (организации, которая ведет начисления, сбор денежных средств и выставляет квитанции) за выпиской по лицевому счету. Также важно обратить внимание на все пункты договора купли-продажи. Необходимо, чтобы в нем было указано, что продавец недвижимости обязан предоставить покупателю все документы, подтверждающие оплату капремонта.

Что делать, если квартира с долгами уже куплена?

Первое, что нужно сделать, это, конечно, оплатить долг. После чего на бывшего собственника квартиры можно подать в суд за неисполнение гражданских обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Суд, как правило, в этом случае встает на сторону нового владельца, и деньги, выплаченные за чужие долги, удается взыскать с неплательщика.