Как уберечь ребенка от травм и сделать зимние развлечения более безопасными?

Самое любимое развлечение детей зимой — это катание со снежных и ледяных горок, но такие забавы могут обернуться различными травмами. Чтобы избежать этого, в первую очередь дети должны находиться под присмотром взрослых и помнить правила безопасного спуска.

Не стоит отпускать детей одних кататься с горок. Даже знакомые и проверенные места могут таить массу опасностей. Внимательно нужно выбирать и средства для спуска. Для ледяных горок — никаких санок и снегокатов,рассказал главврач ДГБ Дмитрий Клейменов.

Также медики советуют родителям отказаться от популярных сейчас тюбингов, так как они практически неуправляемы. Использовать их можно только на специальных спусках. Все средства катания перед выходом из дома необходимо проверить на исправность.

Кроме того, съезжать с горки ребенок должен только в положении сидя, а остановившись, сразу отойти с пути других катающихся в безопасное место. Нельзя кататься с горок, где есть выбоины или опасные препятствия в конце спуска. Например, стена дома, дерево или проезжая часть. О последних стоит сообщить в ГИБДД.

На катках детей следует обеспечить защитной амуницией — шлемом, щитками для коленей и локтей. В особенности тех, кто только встал на коньки. Также новичкам лучше избегать общего потока и кататься в стороне.