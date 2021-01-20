Как уберечь ребенка от травм и сделать зимние развлечения более безопасными?

Вместе с медиками Детской городской больницы Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru разобрала советы по безопасности детей в зимний период.
Самое любимое развлечение детей зимой — это катание со снежных и ледяных горок, но такие забавы могут обернуться различными травмами. Чтобы избежать этого, в первую очередь дети должны находиться под присмотром взрослых и помнить правила безопасного спуска.
Не стоит отпускать детей одних кататься с горок. Даже знакомые и проверенные места могут таить массу опасностей. Внимательно нужно выбирать и средства для спуска. Для ледяных горок — никаких санок и снегокатов,рассказал главврач ДГБ Дмитрий Клейменов.
Также медики советуют родителям отказаться от популярных сейчас тюбингов, так как они практически неуправляемы. Использовать их можно только на специальных спусках. Все средства катания перед выходом из дома необходимо проверить на исправность.
Кроме того, съезжать с горки ребенок должен только в положении сидя, а остановившись, сразу отойти с пути других катающихся в безопасное место. Нельзя кататься с горок, где есть выбоины или опасные препятствия в конце спуска. Например, стена дома, дерево или проезжая часть. О последних стоит сообщить в ГИБДД.
На катках детей следует обеспечить защитной амуницией — шлемом, щитками для коленей и локтей. В особенности тех, кто только встал на коньки. Также новичкам лучше избегать общего потока и кататься в стороне.
Из-за перепадов температуры зимой на дорогах часто образуется гололед, что представляет опасность как для пешеходов, так и для транспорта. Если на улице скользко, то родителям следует позаботится в первую очередь об обуви ребенка. Она должна быть с нескользящей подошвой. Передвигаться в период гололеда нужно осторожно, по возможности обходить заледеневшие и наклонные места на дороге. Руки должны быть свободными.
Кроме того, детям следует помнить о безопасности при переходе через проезжую часть. Не следует перебегать дорогу даже по пешеходному переходу, так как тормозной путь автомобиля в гололед становится длинее. Также при беге можно подскользнуться и упасть под едущую машину.
Родителям часто кажется, что столкнуться с обморожением детей могут только беспечные люди. Однако врачи отмечают, что в такой ситуации может оказаться каждый. Ведь порой дети заигрываются на улице, не обращая внимания на холод.
Чтобы избежать переохлаждения ребенка, нужно выбирать ему свободную не сковывающую движения одежду, лучше если первый ее слой будет из натуральных тканей. Обувь также не должна быть тесной. Вместо перчаток предпочтительнее носить варежки, они лучше сохраняют тепло рук. Не стоит позволять ребенку долго сидеть в снегу. А также нужно ограничивать время пребывания на улице, если он гуляет один.
Первыми признаками обморожения является потеря чувствительности участка тела, кожа краснеет, появляется ощущение покалывания. Если вовремя не принять меры — возникнут волдыри.
В первую очередь ребенка следует отвести в тепло. Снять с него промерзшую одежду и обувь, переодеть в сухое и теплое, закутать в одеяло. Не нужно растирать обмороженный участок кожи. Если у ребенка появилась слабость, сонливость, отеки или волдыри в местах обморожения, следует немедленно обратиться за медицинской помощью,рассказал Дмитрий Клейменов.
Также часто зимой дети прилипают языками к металлическим предметам — качелям, столбам, горкам. В этом случае нужно успокоить ребенка, полить теплой водой на прилипший к железу язык. Если осталась рана, обратиться к врачу.
Детям категорически запрещено без сопровождения взрослых выходить на заледеневшие водоемы, играть возле них или кататься с горок, выходящих на лед. Переходить через водоем следует только по специально оборудованным переправам.
Родителям следует научить ребенка тому что, если все же он провалился под лед, нужно первым делом звать на помощь. Затем пытаться выбраться из полыньи даже, если лед обламывается по кромке, и лежа добираться к берегу. Важно не делать резких движений и стараться держаться на плаву.
Дальше нужно принять все действия, как при обморожении, и обязательно обратиться за медицинской помощью.
В период пандемии коронавирусной инфекции родителям необходимо беречь детей от заражения. Основные рекомендации в этом случае — тщательное мытье рук, использование маски, если ребенок находится в общественном месте, применение антисептиков и влажных салфеток.
Также детям не стоит посещать многолюдные мероприятия. Если у ребенка признаки ОРВИ, даже без поднятия температуры, следует оставить его дома и не вести в школу или детский сад.
Для профилактики вирусных заболеваний стоит чаще проветривать комнаты и делать влажную уборку.