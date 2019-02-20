ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество случаев коррупции в Нижнем Тагиле, по мнению жителей города, увеличилось на 2%.
12% опрошенных сочли верным утверждение об уменьшении взяточничества, 86% респондентов отметили суждение «Коррупция осталась на прежнем уровне».
40% опрошенных тагильчан сознались, что в 2018 году они оказывались в ситуациях, которые решить можно было только с помощью презента. 48% проходивших опрос жителей не попадали в такие ситуации.
68% респондентов признались, что готовы решать вопросы противозаконным путем, 28% принимавших участие в опросе тагильчан решают вопросы официальным путем. Большинство опрошенных отметили, что в случае возникновения коррупционной ситуации готовы пойти на риск и получить желаемое неформальным путем.
При этом, в 2017 году большинство тагильчан отметили, что инициатива о даче взятки чаще всего принадлежит гражданам, а не служащим, врачам или учителям. В 2018 году 32% посчитали, что инициатива в равной степени принадлежит служащим и гражданам.
Спорные вопросы чаще всего решались с помощь денег или подарков в ГИБДД, больницах, образовательных учреждениях и в федеральной службе госрегистрации, кадастра и картографии. Лидируют в рейтинге коррупционных организаций учреждения здравоохранения. В образовательных учреждениях (включая дошкольное), процент проголосовавших за решение вопросов таким путем уменьшился на 1,3%.
14,3% проходивших опрос горожан отметили, что в сфере ГИБДД в 2018 году возникали коррупционные ситуации. Данный показатель вырос на 1,2% по сравнению с 2017 годом и составил 15,5%.
В сфере здравоохранения стали решать вопрос с помощью презента или денежного вознаграждения 17% тагильчан, в 2017 году лишь 15,7%.
Сфера образования, по данным опроса тагильчан, в 2018 году стала реже принимать презенты и вознаграждения. Уровень коррупции по сравнению с 2017 годом уменьшился на 1,3% и составил 13%. В предыдущий год 14,3% жителей признались, что давали взятку за оказанные услуги.
В сферу коррупционных рисков в 2018 году попала Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии. Показатель ответивших положительно респондентов составил 1%, тогда как в 2017 году он был нулевым.
Вопросы с помощью взяток не решались в 2017 и 2018 годах в судах, мэрии города, органах госпожнадзора и соцзащиты.
Большинство опрошенных тагильчан в 2018 году предлагало решить вопрос неформально в случае нарушения правил дорожного движения (64%), а также для сдачи экзаменов на право управлять транспортным средством и для получения водительского удостоверения (40%).
36% принявших участие в опросе жителей отметили, что в образовательной сфере требуют взносы или покупку подарков директорам или педагогам.
В сфере здравоохранения 12% тагильчан предоставляли презенты за помещение больного в стационар или для записи на прием к узкому врачу и специалисту. В медучреждениях, по данным опроса, респонденты также давали взятку за прохождение врачебной комиссии.
Проверки Роспотребнадзора обошли неофициальным путем 28% респондентов, 12% нарушали антикоррупционный закон из-за необходимости оформления документов различного назначения в государственных и муниципальных органах.
В 2018 году число респондентов, считающих, что бороться с коррупцией бесполезно, уменьшилось с 42,9% (2017 год) до 8%.
Изменение данного показателя может быть объяснено усилением борьбы с коррупцией в городе. В 2018 году 32% респондентов отметили высокий уровень борьбы со взяточничеством в Нижнем Тагиле в 2018 году, 28% – средний, 24% посчитали эффективность борьбы низкой.
В 2018 году большинство тагильчан посчитали, что борьба с коррупцией должна вестись не только через наказание, но и через поощрения.