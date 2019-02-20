ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?

Коррупционная ситуация в Нижнем Тагиле в 2018 году

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество случаев коррупции в Нижнем Тагиле, по мнению жителей города, увеличилось на 2%.

12% опрошенных сочли верным утверждение об уменьшении взяточничества, 86% респондентов отметили суждение «Коррупция осталась на прежнем уровне».

40% опрошенных тагильчан сознались, что в 2018 году они оказывались в ситуациях, которые решить можно было только с помощью презента. 48% проходивших опрос жителей не попадали в такие ситуации.

68% респондентов признались, что готовы решать вопросы противозаконным путем, 28% принимавших участие в опросе тагильчан решают вопросы официальным путем. Большинство опрошенных отметили, что в случае возникновения коррупционной ситуации готовы пойти на риск и получить желаемое неформальным путем.

При этом, в 2017 году большинство тагильчан отметили, что инициатива о даче взятки чаще всего принадлежит гражданам, а не служащим, врачам или учителям. В 2018 году 32% посчитали, что инициатива в равной степени принадлежит служащим и гражданам.