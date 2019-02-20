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ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Euro 1144835 960 720
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ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?

Сегодня, 22:12Фото: pixabay.com