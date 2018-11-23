Итоги недели: стояние на Драме и новые дороги

Стояние на Драме

Главным событием прошедшей недели не только в Свердловской области, но и во всей России, стали протесты в Екатеринбурге из-за строительства в сквере у Театра драмы собора Святой Екатерины.

Противники застройки сквера проводили свои акции несколько месяцев: сквер постоянно «обнимали» (как это раньше было с городским прудом), там проходили митинги, перфомансы. Однако большинство екатеринбуржцев, и даже СМИ, не верили, что протестующим удастся остановить стройку, инициированную миллиардерами Козицыным и Алтушкиным и поддержанную властями.

Все изменилось утром 13 мая, когда сквер у Театра драмы огородили забором, что вызвало недовольство активистов. Вечером у сквера собрались тысячи горожан, которым противостояли бойцы Академии единоборств РМК. Встреча переросла в потасовку, в которую вмешались сотрудники Росгвардии.

Уже на следующий день власти сделали заявления, что строительство храма абсолютно законно, а православные анонсировали молебен в поддержку собора. Противники и сторонники храма встретились у губернатора, но достичь компромисса стороны так и не смогли. Вечером в сквер вновь пришли тысячи людей, а сюжеты из Екатеринбурга стали основными в лентах десятков федеральных СМИ.

В четверг, 16 мая, в ситуацию пришлось вмешаться президенту: на конференции ОНФ Владимир Путин заявил, что сторонам не следуют перетягивать канат, а разрешить вопрос может только опрос жителей Екатеринбурга. Совет главы государства региональные и местные власти тут же приняли как команду к действиям. В сквер пришел Александр Высокинский, которого требующие проведения референдума протестующие чуть не задавили.

В выходные власти заявили, что референдум обойдется казне в 100 млн рублей, в то время как опрос стоит в 10 раз дешевле. Тем не менее, противники стройки убеждены — легитимным обе стороны признают только референдум. Высокинский пообещал передать предложения в гордуму, заседание которой назначили на 20 мая.