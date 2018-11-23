Итоги недели: стояние на Драме и новые дороги

Главным событием прошедшей недели не только в Свердловской области, но и во всей России, стали протесты в Екатеринбурге из-за строительства в сквере у Театра драмы собора Святой Екатерины.
Противники застройки сквера проводили свои акции несколько месяцев: сквер постоянно «обнимали» (как это раньше было с городским прудом), там проходили митинги, перфомансы. Однако большинство екатеринбуржцев, и даже СМИ, не верили, что протестующим удастся остановить стройку, инициированную миллиардерами Козицыным и Алтушкиным и поддержанную властями.
Все изменилось утром 13 мая, когда сквер у Театра драмы огородили забором, что вызвало недовольство активистов. Вечером у сквера собрались тысячи горожан, которым противостояли бойцы Академии единоборств РМК. Встреча переросла в потасовку, в которую вмешались сотрудники Росгвардии.
Уже на следующий день власти сделали заявления, что строительство храма абсолютно законно, а православные анонсировали молебен в поддержку собора. Противники и сторонники храма встретились у губернатора, но достичь компромисса стороны так и не смогли. Вечером в сквер вновь пришли тысячи людей, а сюжеты из Екатеринбурга стали основными в лентах десятков федеральных СМИ.
В четверг, 16 мая, в ситуацию пришлось вмешаться президенту: на конференции ОНФ Владимир Путин заявил, что сторонам не следуют перетягивать канат, а разрешить вопрос может только опрос жителей Екатеринбурга. Совет главы государства региональные и местные власти тут же приняли как команду к действиям. В сквер пришел Александр Высокинский, которого требующие проведения референдума протестующие чуть не задавили.
В выходные власти заявили, что референдум обойдется казне в 100 млн рублей, в то время как опрос стоит в 10 раз дешевле. Тем не менее, противники стройки убеждены — легитимным обе стороны признают только референдум. Высокинский пообещал передать предложения в гордуму, заседание которой назначили на 20 мая.
В Нижнем Тагиле стартовал большой дорожный сезон. На прошедшей неделе в рамках нацпроекта БКАД, по которому город получит на дороги в ближайшие шесть лет по 600 млн рублей, уложили первый асфальт. Начала работу и саратовская фирма «Инфраструктура», которая должна провести диагностику все дорог, которые попали в программу, а также повторить процедуру после окончания ремонта.
Еще 100 млн рублей выделили в этом году на ремонт дороги между Серебрянкой и Верхней Ослянкой. Дорогу до первого поселка сделали после вмешательства президента, ее продолжение власти решили сделать, не дожидаясь скандала в федеральных СМИ.
Одной из главных новостей минувшей недели стало подписание трехстороннего соглашения между администрацией Нижнего Тагила, ЕВРАЗом и областными властями. Горно-металлургическая компания выделила на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. Большая часть средств — 1 млрд 279 млн рублей — ЕВРАЗ планирует вложить в строительство моста через Тагильский пруд.
Еще одну дорогу, построенную в 2018 году, мэрия Нижнего Тагила получила бесплатно. Пять километров трассы между Усть-Уткой и Харекнками (входящими в состав муниципалитета) оплатила компания «Уралэлектромедь» (входит в УГМК). В территориальной администрации говорят, что благотворительная помощь была оказана из-за находящейся в этом месте базы УГМК, но в Харенках находятся и дачи випов — владельца холдинга Андрея Козицына, его брата, экс-губернатора Эдуарда Росселя, основателя «Тагилбанка» Алексея Чеканова и других.