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Где в июле в Нижнем Тагиле отключат горячую воду?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1511937987 voda
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Где в июле в Нижнем Тагиле отключат горячую воду?

Сегодня, 18:32