Где в июле в Нижнем Тагиле отключат горячую воду?

Карточки
Улицы Островского, Папанина, Ломоносова, Карла Маркса и Ленина до ул. Пархоменко, Огаркова, Газетная, Красноармейская, Первомайская, Циолковского до ул. Пархоменко, Уральская.
Улицы Рудянская, Липовый тракт, Черемшанская, Оплетина, Фрунзе, Черных, Красноармейская, Аганичева, Вогульская, Космонавтов, Кузнецкого, Высокогорская, Быкова, М.Горького.
Улицы Ермака, Лебяжинская, Зерновая, Известковая.
Улицы Носова, Челюскинцев, Радищева, Черноисточинское шоссе, 16, 18, 20, 22, 24.
Улицы Н.Черепанова, 77, 73, 67, Энергетиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Прудная, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17, Красина, 31, 3, 35, 37, 39, 36, 38, 40, 42, 44.
Село Покровское.
Поселок Запрудный.