Как адаптировать ребенка к детскому саду?

Обеспечиваем психологический комфорт.

Нужно заранее рассказать малышу, как хорошо в детском саду, объяснить, для чего туда нужно ходить. При первых посещениях, если это не запрещено правилами ДОУ, можно позволить ребенку взять в садик любимую игрушку.

Родители должны быть спокойны и уверены. Волнение родителей может передаться ребенку. Малышу нужно показать, что детский сад – комфортное и безопасное место.

После посещения ДОУ у малыша ежедневно нужно интересоваться, как прошел день, с кем ребенок подружился, что ему понравилось.

Помимо этого, родители всегда должны вежливо и уважительно отзываться о работниках детского сада, не высказывать вслух недоверие к работникам образования. Малыши быстро запоминают все, что говорят взрослые, и начинают копировать модель их поведения.

Всегда хвалите ребенка за маленькие успехи в детском саду: нарисовал красивую картинку, съел весь обед, впервые остался на тихий час.

Совет специалиста:

Важную роль в процессе привыкания к детскому саду играет психологический климат внутри семьи. Хорошую поддержку ребенку в процессе адаптации окажут положительные эмоции, маленькие «ритуалы» перед детским садом. Например, мама может «положить в кармашек ребенку поцелуй», на случай если ему станет грустно. Можно поощрять ребенка за «взрослость» маленькими сюрпризами. Малыш должен чувствовать любовь родителей.