С топорами и без, дикое золото и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Страшное и непоправимое

Я не знаю, что творится в головах героев некоторых публикаций.

Эти истории трагичны. Но не говорить о них нельзя. Помня о таких бесчинствах, мы будем внимательнее к другим людям.

Дети без внимания взрослых, без занятости и особых увлечений могут стать убийцами. Люди с зависимостями и психическими отклонениями могут быть опасны для общества, и их нужно направлять на лечение к специалистам.

Некоторым людям с собой не справиться без помощи посторонних — и если общество будет идти мимо, однажды такой человек может настигнуть любого.