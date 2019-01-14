Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе россиян очень взбудоражили яйца. В прессе появились фотографии упаковок яиц менее 10 штук, появилась даже фраза «девяток» яиц. При этом подобная фасовка в России была уже давно: многие птицефабрики продают яйца и поштучно, и в упаковках по 6, 8, 12 и даже 30 штук. То есть само по себе это новостью не было.
Однако на фоне поднятия НДС и других непопулярных реформ история с яйцами обрела особый резонанс. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев на минувшей неделе заявил, что в регионе не только не будет небольших упаковок с яйцами, но и появятся увеличенные фасовки по 12 штук. Буквально на следующий же день одна из птицефабрик выпустила фотографию с подобной фасовкой. Пресса такое рвение птицефабрики не оценила, а в соцсетях и вовсе начали ругать власть и фабрику за эту слишком очевидную пиар-акцию. В дальнейшем птицефабрика отрицала согласованность действий с правительством, а другие игроки рынка и вовсе высмеяли подобные инициативы по той причине, что фасовка, отличная от 10 штук, для рынка яиц уже давно не редкость.
Удивительная история произошла с мэром Верхотурья. Он сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал с места аварии, подросток получил ушиб. Однако серьезного наказания удалось избежать: мужчине выписан штраф 1000 руб. Мэр Алексей Лиханов заявил, что это мальчик сам его сбил, а мужчина согласился на признание вины «только из уважения к ГИБДД».
Еще одной обсуждаемой темой недели стала система 112, на внедрение которой было потрачено несколько миллиардов, однако она доступна лишь в 12 регионах России. От читателей TagilCity.ru также поступили жалобы на работу диспетчерской, поэтому мы в ближайшее время познакомимся поближе в этой структурой и расскажем о том, как она работает в Нижнем Тагиле.
Занятна позиция «Почты России» относительно появления в отделениях на прилавках - ни много ни мало -пива. Как сообщают в самой компании, продажа алкоголя в Свердловской области будет вестись в сельских населённых пунктах. Они мотивируют это желанием оградить жителей от контрафактного, плохого алкоголя. Однако россияне скептически восприняли появление такого товара на полках «Почты России».
После длительных январских каникул оживилась и политическая повестка в регионе. Так, у вице-мэра Вячеслава Горячкина в Нижнем Тагиле появился бесплатный помощник - журналист Владимир Инжеватов. Сам журналист сказал, что мешать работе пресс-службы не будет, однако функционал этого помощника на общественных началах пока не определен.
На минувшей пресс-конференции Евгений Куйвашев уделил большое внимание проблемам Нижнего Тагила. В частности, он подчеркнул важность проектов как по очистке Черноисточинского пруда, так и по строительству моста, школ. Также губернатор Свердловской области положительно оценил и мэра города Владислава Пинаева.
Школа на ГГМ, которая уже осенью этого года распахнет свои двери для учеников, получила красивый номер 100. Предполагается, что директором данной школы будет Дмитрий Язовских, который ранее возглавлял управление физической культуры, спорта и молодёжной политики. Сейчас этим подразделением мэрии управляет замначальника Ирина Еремеева.
Региональный оператор по вывозу ТКО рассказал жителям Нижнего Тагила о том, как работает система и куда можно обращаться в случае проблем. В целом в Нижнем Тагиле организована рабочая группа, которая будет рассматривать обращения граждан, работать с вопросами по мусорной реформе, которая началась в январе 2019 года.
Вопросов по этой реформе пока очень много, и в том числе их не перестают задавать и различные деятели. В частности, депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин написал обращение в прокуратуру и ФАС.
Банкротом признана управляющая компания «ТС» в Нижнем Тагиле, которая отвечала за порядка 400 домов. Основным кредитором данной компании был банкротящийся «Тагил энерго». Проверка ещё одного из банкротов - «Тагилбанка» - выявила недостачу на сумму более 10,5 млн руб.
Тагильчанин Роман Кузнецов проявил героизм и спас из горящего дома женщину-инвалида, которая не могла передвигаться самостоятельно. Роман получил грамоту и подарки из рук сотрудников МЧС.
Педагоги Городской станции юных туристов Нижнего Тагила стали лучшими среди представителей 300 образовательных учреждений допобразования России. Тагильчане победили в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках системы дополнительного образования».
Спортсмен Дмитрий Лабасов стал обладателем президентского гранта за успехи в учебе.
Юные тагильчане на этой неделе также отличились. Ребята, которые активно участвовали в работе свердловского штаба «Российского движения школьников», получили путевки в центр «Орленок». Интересно, что все путевки, которые были выделены региональному отделению, достались тагильчанам.
Воспитанницы танцевальной студии «Модерн» Городского дворца молодежи показали себя на конкурсе в Санкт-Петербурге. Юные тагильчанки победили в трех номинациях - «Эстрадный танец», «Народный стилизованный танец» и «Соло».
Группа из Нижнего Тагила «Обычный человек» порадовала зрителей рок-фестиваля «Старый Новый рок», который прошел в Екатеринбурге. Музыканты остались довольны выступлением, несмотря на то, что не успели исполнить одну из своих песен из-за технических неполадок.
Жители Нижнего Тагила по-разному отнеслись к обсуждаемый инициативе повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Большая часть собеседников редакции считает, что данное повышение возраста является полезной мерой, однако она - не единственная, которая нужна на пути борьбы с подростковом алкоголизмом. Одним из наиболее важных способов снизить употребляемость алкоголя тагильчане называют формирование правильного примера со стороны общества.
И это замечание вполне резонно: буквально на днях в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина лежал на газоне вблизи одного из магазинов. Полиция Нижнего Тагила сейчас выявляет, помешал ли кому-то данный мужчина и можно ли его привлечь к ответственности за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Шумела в конце минувшей неделе история с прощением долгов. По примеру реабилитированной Чечни с ее долгами за газ и другие регионы страны также стали проявлять инициативу и просить правительство списать долги за разные коммунальные услуги. В частности, от Свердловской области подобную инициативу проявил депутат Дмитрий Ионин.
А если вы интересуетесь не только текущими новостями, но и чем-то большим - интересной для вас станет подборка редакции о том, какие важные уроки преподнес нам минувший 2018 год. Постарайтесь сделать самые правильные выводы из этих примеров.