Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Федеральные crazy-stories

На минувшей неделе россиян очень взбудоражили яйца. В прессе появились фотографии упаковок яиц менее 10 штук, появилась даже фраза «девяток» яиц. При этом подобная фасовка в России была уже давно: многие птицефабрики продают яйца и поштучно, и в упаковках по 6, 8, 12 и даже 30 штук. То есть само по себе это новостью не было.

Однако на фоне поднятия НДС и других непопулярных реформ история с яйцами обрела особый резонанс. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев на минувшей неделе заявил, что в регионе не только не будет небольших упаковок с яйцами, но и появятся увеличенные фасовки по 12 штук. Буквально на следующий же день одна из птицефабрик выпустила фотографию с подобной фасовкой. Пресса такое рвение птицефабрики не оценила, а в соцсетях и вовсе начали ругать власть и фабрику за эту слишком очевидную пиар-акцию. В дальнейшем птицефабрика отрицала согласованность действий с правительством, а другие игроки рынка и вовсе высмеяли подобные инициативы по той причине, что фасовка, отличная от 10 штук, для рынка яиц уже давно не редкость.

Удивительная история произошла с мэром Верхотурья. Он сбил несовершеннолетнего пешехода и уехал с места аварии, подросток получил ушиб. Однако серьезного наказания удалось избежать: мужчине выписан штраф 1000 руб. Мэр Алексей Лиханов заявил, что это мальчик сам его сбил, а мужчина согласился на признание вины «только из уважения к ГИБДД».

Еще одной обсуждаемой темой недели стала система 112, на внедрение которой было потрачено несколько миллиардов, однако она доступна лишь в 12 регионах России. От читателей TagilCity.ru также поступили жалобы на работу диспетчерской, поэтому мы в ближайшее время познакомимся поближе в этой структурой и расскажем о том, как она работает в Нижнем Тагиле.

Занятна позиция «Почты России» относительно появления в отделениях на прилавках - ни много ни мало -пива. Как сообщают в самой компании, продажа алкоголя в Свердловской области будет вестись в сельских населённых пунктах. Они мотивируют это желанием оградить жителей от контрафактного, плохого алкоголя. Однако россияне скептически восприняли появление такого товара на полках «Почты России».