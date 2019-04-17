Итоги недели: новый идеолог, доходы депутатов и раздор оппозиции

Активисты двух общественных движений, ставших известными благодаря мусорной реформе, перессорились. Об этом стало известно в среду, 17 апреля, когда лидеры ОД «Тагил за перемены» Надежда и Антон Журавлёвы увезли в Москву 17,5 тысяч подписей против новых тарифов. Поездка вызвала недовольство части сторонников обоих движений, так как Журавлёвы не взяли с собой подписи, собранные ОД «Нижний Тагил против». Тагильчане обвинили улетевших в Москву в тщеславии и нерациональной трате 17 тысяч рублей, собранных в интернете на поездку. Супруги Журавлёвы объяснили свое решение тем, что не могли несколько дней дозвониться до лидера «Нижний Тагил против» Ярослава Кузнецова (настоящее имя Дмитрий Есин). Последний обвинил Журавлёвых, что они «решили хайпануть», и заявил, что больше не будет иметь с ними дел.
Разлад в рядах стихийно организовавшихся на мусорной теме общественников был предсказуем. Во-первых, оппозиционеры (даже большие политические партии схожих взглядов) в России никогда не могли создать коалицию, поэтому коллаборация абсолютно незнакомых горожан была изначально обречена на провал. Во-вторых, лидеры обеих организаций рассчитывают получить от своей деятельности политические дивиденды (Кузнецов, например, серьезно рассматривает возможность участия в будущих выборных кампаниях), поэтому оба не готовы делиться властью с партнером. Разделение двух движений действительно может дать шанс одному из них стать основным. В то же время движения пока абсолютно неизвестны большинству тагильчан, не интересующихся политикой, поэтому противостояние движений может привести к тому, что в повестке не останется ни одного из них.
Руководителем аппарата администрации Нижнего Тагила станет начальник управления образования Верхотурья Алексей Храмцов. О грядущем неожиданном назначении сообщили источники нескольких СМИ, хотя сам Храмцов ожидаемо начал опровергать эту информацию. Известно, что назначение чиновника пролоббировали в администрации губернатора, а мэр Нижнего Тагила согласился с кандидатурой. По мнению собеседника TagilCity.ru, Владислав Пинаев подтвердил лояльность областным властям, которые направляют в этом году на развитие Тагила беспрецедентное финансирование.
Это продолжение интеграционного процесса областных властей и администрации Нижнего Тагила. Губернатор и глава города работают в команде, в муниципалитете запущено множество совместных проектов, начиная от нацпроекта БКАД до строительства моста через Тагильский пруд. Логично, что команда мэра усиливается людьми, которым доверяют в администрации губернатора. Пинаев подтверждает, что в отличие от своего предшественника готов жертвовать личными политическими амбициями ради развития города. Результаты этой интеграции уже есть — бюджет города в ближайшее время достигнет суммы в 14 млрд рублей, рекордного значения за все предыдущие годы,объяснил собеседник агентства.
В самой мэрии нового идеолога (хотя не факт, что руководителю аппарата поставят именно такую задачу) ждут с недоверием, поскольку про него почти ничего неизвестно. Впрочем, большинство наблюдателей, в том числе представители СМИ, ожидают, что варяг внесет разнообразие в политическую жизнь города, которая после ослабления Андрея Ленды стала слишком монотонной.
Депутаты Нижнетагильской гордумы отчитались о доходах за 2018 год. Самым «богатым» народным избранником стал гендиректор «космического» предприятия «Уралкриомаш» (входит в УВЗ) Дмитрий Скоропупов, который заработал 8,2 млн рублей. В тройку лидеров также вошли спикер Алексей Пырин с 7,1 млн рублей и владелец «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых, который задекларировал 6,4 млн рублей.
17 депутатов отметили в декларации доходы от 1,3 до 6,2 млн рублей, таким образом, меньше 100 тысяч рублей в месяц официально зарабатывают только восемь тагильских депутатов: директора школ Ирина Бусыгина и Лариса Гизенко, отметивший на этой неделе 60-летие адвокат Вадим Раудштейн, профсоюзник НТМК Николай Атаманкин, зампредседателя «Союз-НТ» Александр Петров, бывший вице-спикер Леонид Мартюшёв, а также предприниматель Мария Лисина и руководитель ТОСа «Прудок» Игорь Макаров. Последний заработал за год всего пять тысяч рублей, что, впрочем, не мешает передвигаться на автомобиле Lexus RX 200T.