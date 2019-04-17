Итоги недели: новый идеолог, доходы депутатов и раздор оппозиции

Оппозиция поссорилась

Активисты двух общественных движений, ставших известными благодаря мусорной реформе, перессорились. Об этом стало известно в среду, 17 апреля, когда лидеры ОД «Тагил за перемены» Надежда и Антон Журавлёвы увезли в Москву 17,5 тысяч подписей против новых тарифов. Поездка вызвала недовольство части сторонников обоих движений, так как Журавлёвы не взяли с собой подписи, собранные ОД «Нижний Тагил против». Тагильчане обвинили улетевших в Москву в тщеславии и нерациональной трате 17 тысяч рублей, собранных в интернете на поездку. Супруги Журавлёвы объяснили свое решение тем, что не могли несколько дней дозвониться до лидера «Нижний Тагил против» Ярослава Кузнецова (настоящее имя Дмитрий Есин). Последний обвинил Журавлёвых, что они «решили хайпануть», и заявил, что больше не будет иметь с ними дел.

Разлад в рядах стихийно организовавшихся на мусорной теме общественников был предсказуем. Во-первых, оппозиционеры (даже большие политические партии схожих взглядов) в России никогда не могли создать коалицию, поэтому коллаборация абсолютно незнакомых горожан была изначально обречена на провал. Во-вторых, лидеры обеих организаций рассчитывают получить от своей деятельности политические дивиденды (Кузнецов, например, серьезно рассматривает возможность участия в будущих выборных кампаниях), поэтому оба не готовы делиться властью с партнером. Разделение двух движений действительно может дать шанс одному из них стать основным. В то же время движения пока абсолютно неизвестны большинству тагильчан, не интересующихся политикой, поэтому противостояние движений может привести к тому, что в повестке не останется ни одного из них.