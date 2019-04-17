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Итоги недели: новый идеолог, доходы депутатов и раздор оппозиции
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итоги недели: новый идеолог, доходы депутатов и раздор оппозиции

Сегодня, 14:52Фото: видео "Тагил за перемены"