Коронавирусный словарь или как не перепутать самоизоляцию с карантином

Чаще стали использоваться не только медицинские термины - также появились и различные сленговые выражения. Как оказалось, некоторые путают значения многих слов. Мы решили помочь разобраться в часто используемых терминах.
«Ковид», «корона», «коронарка» — именно так сейчас нередко называют ту самую инфекцию COVID-19, которая вызывается новым видом коронавируса SARS-CoV-2. Такое название дано из-за строения вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.
Многие путают этот термин с карантином. Однако самоизоляция — это мера, при которой максимальное количество людей находится дома, чтобы остановить распространение инфекции. Сначала самоизоляция воспринималась просто как рекомендация и в основном для людей, вернувшихся из зарубежных стран. Однако с 1 апреля в Карелии, как и на территории многих субъектов России, такая мера стала обязательной в связи с распоряжением главы республики. Все жители региона обязаны не покидать места проживания или пребывания за исключением оказания экстренной медпомощи, походов в ближайшие магазины и аптеки. Также разрешено гулять с собаками, однако на расстоянии не более 10 метров от дома. Работать могут люди со специальными разрешениями на трудовую деятельность.
За нарушение самоизоляции могут наказать — привлекать по ст. 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица», санкция которой предупреждение или штраф до 500 рублей. Также нарушителей могут штрафовать по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» (от 1 до 30 тысяч рублей) и по ст. 6.3 КоАП (15-40 тысяч рублей). Ранее карельский юрист объясняла, в чем разница между данными статьями.
В отличие от самоизоляции, карантин — это полный изоляционный режим, на который обычно помещают граждан с подозрением на коронавирус, вернувшихся из-за границы или тех, кто контактировал с заболевшими. Карантин вводится по постановлению главного санитарного врача региона. В этом случае выходить из квартиры нельзя вообще.
За карантин наказывают также по ст. 6.3 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (от 15 до 40 тыс. рублей). Однако если нарушение повлекло массовое заражение или смерть человека, то вводится уголовная ответственность: штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо 3 года лишения свободы. Если в результате последовала гибель двух и более человек, то грозит до 7 лет колонии.
Федеральный закон №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вводит на территории России три режима: повседневный, повышенной готовности и ЧС. При режиме повышенной готовности обычно усиливается контроль над обстановкой, а власти информируют местных жителей о способах защиты и принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. В Карелии этот режим введен распоряжением главы республики Артура Парфенчикова от 12 марта.
Пока ни в одном регионе России не введен режим чрезвычайной ситуации, однако с 1 апреля это право получило федеральное правительство. Ранее режимы ЧС объявлялись в связи с наводнениями и лесными пожарами и предполагали компенсации пострадавшим из резервных фондов. Обычно такая мера влечет дополнительные обязательства со стороны государства: возмещение гражданам ущерба, причиненного их здоровью и имуществу.
Специальный пропуск или справка - это разрешение работать в период режима самоизоляции. Такой документ позволяет гражданам выходить на улицу не только в магазины или аптеки. В Карелии такие справки получают работники предприятий, попавших в список исключений и продолжающих работать на законных основаниях. Если организации нет в перечне, то самостоятельно распечатанная справка от работодателя действительна не будет.
Это государственный научный центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирске, куда отправляются многие пробы из регионов (положительные или сомнительные). «Вектор» является разработчиком единственной действующей диагностики коронавируса в России.
К группам риска относят людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом.
Это граждане, которые контактировали с человеком, у которого подтвержден коронавирус. Помимо этого, к контактным лицам относятся граждане, прилетевшие из стран со вспышкой COVID-19. Обычно таких людей изолируют дома.
Таким термином сейчас называют пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. К ним могут относиться те же контактные, прилетевшие из-за границы, или люди с симптомами ОРВИ. Их госпитализируют и тестируют на COVID-19.
Это положительный результат одного из двух первых тестов на коронавирусную инфекцию. Условно - потому что для точного диагноза необходимо сделать три теста с разницей во времени. Результат одного теста нельзя считать достоверным, окончательный диагноз ставится только после выполнения трехкратного анализа и обязательного подтверждения в лаборатории «Вектор».
Аппарат ИВЛ расшифровывается как аппарат искусственной вентиляции легких. Он нужен для поддержания дыхания больных коронавирусом в тяжелой форме, когда у них уже развивается пневмония.
Таким сленговым понятием называют «информационную эпидемию» — а именно слухи и фейковые новости о коронавирусе.
Таким неологизмом прозвали человека, сознательно не соблюдающего меры предосторожности, или, наоборот, поддавшегося панике и скупающего гречу и туалетную бумагу.
Понятие, которым иронично называют нерабочие дни с конца марта по 30 апреля.
Мазок или носо- и ротоглотки берут для постановки диагноза у лиц с подозрением на коронавирус. После этого данные пробы отправляются на исследование в центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Еще один режим самоизоляции либо карантина. Однако такая мера предпринимается для тех граждан, кто не может находиться дома, а госпитализация им не нужна. Их помещают в специально отведенные для этого места - центры обсервации.
Это глобальная эпидемия, высшая степень распространения эпидемического процесса. Ситуация с COVID-19 была признана пандемией 11 марта.
Другими словами - антисептик для рук или обеззараживающая жидкость.
Таким термином называют насыщение крови кислородом. Как сейчас известно, снижение сатурации является признаком тяжелой формы коронавируса.
Так принято называть зараженного коронавирусом человека, который с большей вероятностью заражает других по сравнению с типичным инфицированным человеком.
Речь идет о тест-системах "Вектор" (пока единственный практикуемый способ диагностики COVID-19 в России), которые основаны на методике полимеразной цепной реакции. ПЦР использует принципы молекулярной биологии. Суть заключается в применении ферментов, которые многократно копируют фрагменты РНК и ДНК возбудителей болезни, находящихся в пробах биоматериала. Затем в лаборатории (региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора) сверяют полученные фрагменты с базой данных, выявляют тип вируса и его концентрацию.
Любой предмет, на поверхности которого в течение определенного времени могут жить вирусы (одежда, дверные ручки).