Коронавирусный словарь или как не перепутать самоизоляцию с карантином

Самоизоляция

Многие путают этот термин с карантином. Однако самоизоляция — это мера, при которой максимальное количество людей находится дома, чтобы остановить распространение инфекции. Сначала самоизоляция воспринималась просто как рекомендация и в основном для людей, вернувшихся из зарубежных стран. Однако с 1 апреля в Карелии, как и на территории многих субъектов России, такая мера стала обязательной в связи с распоряжением главы республики. Все жители региона обязаны не покидать места проживания или пребывания за исключением оказания экстренной медпомощи, походов в ближайшие магазины и аптеки. Также разрешено гулять с собаками, однако на расстоянии не более 10 метров от дома. Работать могут люди со специальными разрешениями на трудовую деятельность.

За нарушение самоизоляции могут наказать — привлекать по ст. 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного лица», санкция которой предупреждение или штраф до 500 рублей. Также нарушителей могут штрафовать по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» (от 1 до 30 тысяч рублей) и по ст. 6.3 КоАП (15-40 тысяч рублей). Ранее карельский юрист объясняла, в чем разница между данными статьями.