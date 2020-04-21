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Семь главных советов бизнесу — как пережить кризис
Сегодня, 18:23Фото: pixabay.com
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Проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес из-за эпидемии коронавируса – только вершина айсберга. Как долго продлится режим самоизоляции, неизвестно, но понятно, что его последствия сильно изменят экономику.
Предпринимателям нужно уже сейчас готовиться к выживанию в изменившихся условиях. Кризис перенесут не все: многие разорятся и потеряют всё. Чтобы сохранить хотя бы часть ресурсов и быстрее восстановиться после завершения эпидемии — или начать новое дело — владельцам малого бизнеса придётся принимать трудные, но необходимые решения.