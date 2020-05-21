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Полицейские в России станут «всемогущими»
Сегодня, 16:47Фото: novostivolgograda.ru
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В Госдуму внесен законопроект, который существенно расширяет полномочия полицейских в России.
Если поправки будут приняты, то силовики смогут применять оружие при малейшем намеке на опасность, вскрывать машины без владельца и оцеплять места проведения массовых мероприятий и жилые дома.
Каждое из нововведений может быть применено полицейскими только в случае соблюдения ряда обязательных условий, чтобы не допустить злоупотреблений. Рассмотрим каждый случай и сравним — в каких странах полиция имеет больше возможностей.