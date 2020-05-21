Полицейские в России станут «всемогущими»

Стрелять на поражение

Раньше полицейские применяли оружие, только если правонарушитель пытается выхватить оружие, отказывается подчиняться или посягает на жизнь сотрудника или граждан. Новая формулировка «угроза нападения», гораздо более обтекаема и может быть применена, если потенциальный преступник «только подумал» о нападении на стража порядка.

А вот в Афганистане полиция может использовать оружие только против вооруженных людей и то не сразу. Перед тем, как выстрелить на поражение, афганские полицейские должны сделать целых шесть предупреждений — сначала произнести их 3 раза голосом, а затем сделать 3 предупредительных выстрела. Соблюдение этого в реальности остается большим вопросом, поскольку Афганистан входит в десятку стран, где полиция допускает пытки и произвол к подозреваемым.

По-настоящему миролюбивой является индийская полиция. Для применения крайних мер сотрудниками Сил быстрого реагирования Force India в Нью-Дели на месте происшествия должен присутствовать местный окружной судья.

Но самыми «белыми и пушистыми» являются органы внутренних дел в Ирландии, Исландии, Новой Зеландии и Норвегии, где полицейские совсем не носят огнестрельного оружия.