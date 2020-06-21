Главные скандалы пандемии в Свердловской области. Что делать и кто виноват?

Проклявший санврачей отец Сергий

Конфликт схиигумена Сергия из Екатеринбургской епархий начался еще весной, когда священником был записан и выложен видеоролик на YouTube, где он заявил, что нет необходимости на время пандемии закрывать храмы, а сама ситуация «срежиссирована с целью чипизации населения». После этого Сергию запретили проводить проповеди, но на указание он не отреагировал. Тогда Екатеринбургская епархия привлекла его к суду, церковному. Первое заседание окончилось тем, что схиигумен покинул его, в итоге решение принято не было. Следующее заседание назначено на 26 июня.

Позднее схиигумен вместе со своими сторонниками занял Среднеуральский женский монастырь. Он заявил, что митрополиту Кириллу придется взять его штурмом. При этом он продолжил проводить церковные обряды. Однако Екатеринбургская епархия признает их недействительными. Действия схиигумена стали известны не только по России, но и за рубежом. Ведущие новостные издания описали ситуацию с захватом монастыря, но при этом никаких оценок они не дали. Накануне монах заявил, что главе Епархии и вовсе «пора на пенсию».

За Сергия заступился зампред общественного совета при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, генерал-майор Сергей Иванов. Ролик с его поддержкой разместили на YouTube, и буквально за несколько часов он стал «вирусным».

Если патриарх и церковь зовут нас в царствие небесное, то почему тогда они закрыли храмы, мотивируя это какой-то пандемией? Разве сами они не хотят туда попасть? Парадокс, считает генерал-майор.

Силовик напомнил, что слова монаха вырвали из контекста в целом, поэтому применение к нему наказания за «экстремизм» не логично и не правильно.

Ситуацию с схиигуменом некоторые считают расколом в РПЦ, при этом конфликт исчерпать простым выдворением Сергия из монастыря будет невозможно.

Раскол в РПЦ обозначился уже в медийном и вылез в публичную плоскость. Замять будет сложно. К Сергию примкнули радикалы, старушки. Часть казачества взяли его под свою охрану. Ситуация довольно сложная, просто так ее не «зальешь», считает эколог и активист Андрей Волегов.

Общественник Василий Рыбаков считает, что ситуация с монахом — это ни что иное, как очередной этап противостояния церковнослужителей и руководства РПЦ.

Я наблюдаю, за ситуацией с отцом Сергием. Лично мне кажется, что Сергий высказал то, что у него на сердце. И ранее известными служителями церкви ставились под сомнения действия Патриарха. Будут ли сделаны выводы — неизвестно. Будут ли и вновь подвергаться сомнению действия патриарха — безусловно. Какие-либо рекомендации давать РПЦ или оценивать её действия в данной ситуации считаю крайне затруднительным, рассказал изданию Василий Рыбаков.