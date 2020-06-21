Главные скандалы пандемии в Свердловской области. Что делать и кто виноват?

С начала пандемии коронавируса школьники также были вынуждены сидеть дома. В связи с этим, чтобы не прерывать процесс, было решено перевести учеников на дистанционное обучение.
В первый же день работы систем, на базе которых должны были обучаться школьники, произошел сбой. В социальных сетях было высказано большое количество жалоб на зависание программ или вообще, что они не работают. Постепенно ситуация наладилась.
Однако в сети и родительских чатах постоянно пересылаются друг другу мемы и голосовые сообщения родителей со всей страны о дистанционном обучении — практически все сообщения с негативной окраской. Родители, не стесняясь в выражениях, рассказывали друг другу о том количестве заданий, которые получали их дети, как тяжело чадам сидеть за компьютером по несколько часов.
Дистант не просто провальный… Я уже устала до жути! Мелкий ревёт! Прихожу с работы — уроки, уроки, уроки… Опять ревёт, я психую. До истерики у обоих! жалуется мама третьеклассника.
Учителя попали ещё в более жёсткие условия — проверять по тридцать работ в день от каждого класса, при этом количество классов может быть от одного до десяти. Или по тридцать работ от каждого ученика по всем предметам в начальной школе — к такой нагрузке почти все педагоги тоже оказались не готовы. Задания дети скидывали учителям через различные мессенджеры, а также записывали видео с упражнениями по физкультуре, чтением стихов и пением песен.
Работаю дистанционно, попросила написать всего четыре предложения по теме — одна ученица прислала два, другая сочинение на трёх листах, кто-то вообще проигнорировал. Присылали порой такие шедевры, что хочется спросить — а что ваш, простите, гений делает в первом классе? Родители делают за детей всё — от прописей до поделок. Я не говорю, что все поголовно, но большинство. Конечно, если бы в первом классе была оценочная система, почти все мои ученики закончили бы четверть едва ли не отличниками,рассказала изданию учитель начальных классов одной из школ Нижнего Тагила.
Учителя профильных школ, гимназий и лицеев уже опробовали дистант до введения карантина, поэтому для них такой формат работы не был чем-то новым. Однако как отмечают педагоги, проблем избежать тоже не удалось.
Проблемы были первые дни из-за большого потока и перегруза всех серверов. Для нашей школы это не первый опыт работы онлайн, поэтому все справились. Почему в семьях возникали вопросы — нужно спросить у семей. Родители — это родители и не у всех хватает сил после работы и терпения помогать ребёнку с учебой. Как сказали нам родители наших учеников: талант педагога есть не у всех. Я знаю, что не все школы работали онлайн, многие просто отправляли новые темы и домашние задания — это неправильно, поэтому и возникали конфликты. Дистант имеет место быть, но традиционное образование не заменит. Дистант подразумевает САМОобразование и САМОдисциплину — ученики и родители в РФ к этому не готовы.В нашей школе особых проблем не возникло. Родители отнеслись с пониманием, ученики старались, учителя очень много вложили в уроки и особенно в контроль, проверку и оценивание пройденного материала, поделилась с изданием одна из педагогов гимназии.
Дистанционной стала и внеурочная деятельность ребят, и даже библиотеки.
На нас пандемия сказалась ощутимо. У нас впереди была работа с летними школьными лагерями и ежегодная летняя программа для детей. Летняя программа нацелена на привлечение детей к чтению, на вовлечение их в диалог. Сейчас эту программу преобразовали в онлайн — принять в ней участие можно, зайдя на сайт библиотеки. Вся работа теперь нацелена на удаленного пользователя — для детей это не всегда удобно, на мой взгляд. Они дистанционно учились — устали от этого. Для школьных лагерей также было запланировано много познавательных мероприятий. Кроме того, детям задали на лето читать, однако они могут воспользоваться лишь электронными ресурсами. Для детей начальной школы это тоже не слишком хорошо (подростки более непритязательны в этом вопросе)- все-таки для ребенка «живая», печатная книга является наилучшим вариантом для развития читательского интереса в дальнейшем, поделилась с TagilCity.ru работник одной из библиотек в центре Нижнего Тагила.