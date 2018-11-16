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Физкультура, ветераны и история: как в школах Нижнего Тагила воспитывают патриотов?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Физкультура, ветераны и история: как в школах Нижнего Тагила воспитывают патриотов?

Сегодня, 11:17Юлия СувороваФото: Администрация Нижнего Тагила