Физкультура, ветераны и история: как в школах Нижнего Тагила воспитывают патриотов?

Патриотизм = помощь

Настоящий патриот должен уметь не только понимать, что такое патриотизм и Родина, но и уметь быть отзывчивым, проявлять сострадание, оказывать поддержку, проявлять уважение.

Учащиеся осуществляют постоянное шефство над более чем 500 ветеранами войны, труда и тружениками тыла. Организована работа по привлечению учащихся образовательных учреждений к участию в патриотических молодежных акциях по оказанию помощи ветеранам,рассказали редакции TagilCity.ru в управлении образования города.

Мероприятия:

«Чистая вода ветеранам»;

«Ветеранам глубинки-внимание и заботу»;

«Чистые окна»;

«Визиты внимания»;

«Полезные дела»;

«Волонтёр – ветерану»;

«Молодёжь – ветеранам».

Активное участие в акциях принимают более 18 000 учащихся.

Ежегодно в марте месяце в ОУ проводятся мероприятия, посвященные Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Проводятся Уроки мужества,отметили в управлении образования Нижнего Тагила.