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Физкультура, ветераны и история: как в школах Нижнего Тагила воспитывают патриотов?
Сегодня, 11:17Юлия СувороваФото: Администрация Нижнего Тагила
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В школах Нижнего Тагила активно реализуются мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В каждом муниципальном образовательном учреждении Нижнего Тагила разработаны программы и планы воспитательной работы. В учебные планы включены предметы: основы религиозных культур и светской этики, обществознание, мировая художественная культура, граждановедение. Помимо мероприятий в рамках программы, проходит внеклассная работа по развитию патриотизма в юных горожанах.