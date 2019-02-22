Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

За последние пять лет в Свердловской области отмечается снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В почти в два раза.
Показатели в регионе по этому виду инфекции остаются практически неизменными – на одном уровне и без значительных колебаний.
Так, в городе за 2018 год выявлено 3 новых случая заболевания гепатитом В, по всему региону - 20. При этом среди детей до 14 лет и подростков младше 19 лет случаев инфицирования этой инфекцией не зарегистрировано, рассказали редакции TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Случаев хронического гепатита В за 2018 год в Свердловской области зарегистрировано 258, в Нижнем Тагиле - 62. При этом 99,2% заболевших - совершеннолетние, оставшиеся 0,8% - подростки.
Вирус гепатита В – не такой «живучий», он легко удаляется хлорсодержащими препаратами. Против него можно поставить прививки. Если у человека подтвердился хронический гепатит В, то тогда ему потребуется пожизненный приём противовирусных препаратов.
За последние пять лет в Свердловской области также отмечается снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С в 2,7 раза, а в Нижнем Тагиле – в 4 раза.
Так, за 2018 год в регионе выявлено 65 случаев инфицирования, из них 7 - у тагильчан. Случаев заболеваемости острым вирусным гепатитом С среди подростков практически нет - только единичные на протяжении нескольких лет.
Показатели заболеваемости хроническим гепатитом С снизились в 1,5 раза и в регионе, и среди тагильчан. У 1345 человек в Свердловской области выявлена эта форма заболевания, в Нижнем Тагиле - 348 заболевших.
Подавляющее большинство заболевших гепатитом С (98%) – это взрослое население, практически поровну мужчин и женщин. К сожалению, прививок от этого вируса не существует. Однако, практически 90% заболевших удачно излечиваются. Терапия длится от 24 до 48 недель, в зависимости от генотипа вируса.