Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

В Нижнем Тагиле гепатита больше чем в регионе

Уровень заболеваемости гепатитом в Нижнем Тагиле в разы больше, чем по всей Свердловской области. Например, случаев острого гепатита В в городе вдвое больше (0,81 случая на 100 тысяч населения) - в регионе показатель равен 0,43. А в 2017 году было выявлено 1,35 случая на 100 тысяч тагильчан (для сравнения по области - 0,39). По хроническому гепатиту В - та же картина: количество жителей Нижнего Тагила с таким заболеваем почти в четыре раза больше, чем среднее по региону (26,85 случая на 100 тысяч населения против 7,76 соответственно).

По острому гепатиту С картина немного другая, в 2017 году в Нижнем Тагиле было выявлено 1,89 случая на 100 тысяч населения, тогда как в регионе в полтора раза больше (2,53). В 2018 году в городе количество заболевших осталось на том же уровне, в Свердловской области снизилось в почти в полтора раза - до 1,44 заболевших. Болеющих хроническим гепатитом С в городе в разы больше, чем в Свердловской области: за 2018 год у тагильчан зафиксировано в три раза случаев больше (76,49), чем в регионе (25,88). В 2017 году такой диагноз жителям Нижнего Тагила ставили в 5,5 раз чаще по сравнению со Свердловской областью - 144,1 у тагильчан против 26,12 у уральцев в среднем.

Вообще, в регионе и городе идёт спад заболеваемости гепатитами В и С в обеих формах, но показатели у тагильчан все равно выше средних - они в разы превышают данные по Свердловской области. Как считают источники издания TagilCity.ru, это обусловлено в большой степени тем, что в Нижнем Тагиле и окрестностях расположено очень много исправительных учреждений.