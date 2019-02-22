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Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

Сегодня, 18:19Ксения ПлесовскихФото: pixabay.com