Как жителям Свердловской области организовать новую площадку для сбора ТКО

Как происходит процесс согласования?

Органы местного самоуправления после рассмотрения заявки должны согласовать ее с Санэпиднадзором. После вынесения положительного решения региональный оператор приступит к установке новой площадки.

Процесс размещения новых мест для сбора ТКО регламентирован Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»