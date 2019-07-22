Как жителям Свердловской области организовать новую площадку для сбора ТКО

Этот вопрос находится в зоне ответственности органов исполнительной власти, согласно действующему законодательству.
По вопросам организации нового места накопления ТКО и установки дополнительных контейнеров жильцам многоквартирных домов следует обращаться в администрацию населенного пункта.
Решением данного вопроса может заняться управляющая компания. В частном секторе решение можно принять на общем собрании жителей и направить просьбу в администрацию.
Органы местного самоуправления после рассмотрения заявки должны согласовать ее с Санэпиднадзором. После вынесения положительного решения региональный оператор приступит к установке новой площадки.
Процесс размещения новых мест для сбора ТКО регламентирован Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»