Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Как жителям Свердловской области организовать новую площадку для сбора ТКО
Карточки
Скопируйте код и вставьте его на свой сайт:
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Карточки

Как жителям Свердловской области организовать новую площадку для сбора ТКО

Сегодня, 20:02Фото: Тюменское экологическое объединение