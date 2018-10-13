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Новые, сильные, дерзкие, известные: итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:10Александра ЛогиноваФото: www.ingodsimage.com
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А какими словами опишете вы людей и события минувшей недели? У нас есть несколько идей!
Герои новостей этого октября то удивляют невероятными судьбами, то смешат нелепыми выходками, то поражают необдуманными решениями, то восхищают своими достижениями. О самых интересных - и поучительных - событиях недели в этих итогах.