Новые, сильные, дерзкие, известные: итоги недели в Нижнем Тагиле

Новые, но знакомые

На минувшей неделе Нижний Тагил обрел нового главу города. Им по единогласному решению 28 депутатов городской думы стал Владислав Пинаев.

И если инаугурация нового мэра длилась меньше получаса и после Пинаев отправился работать, то другой областной чиновник решил себе ни в чем не отказывать. Так, несмотря на массу проблем на вверенной территории, в том числе развалившуюся путинскую дорогу до Серебрянки, глава поселка Сергей Сивков благополучно ушел в плановый отпуск и для общения с прессой недоступен. Вернется ли он отпуска после многочисленной критики?

Интересные танцы с аэропортом устроил Евгений Куйвашев. В минувшие выходные он сказал, что ему нравится название Кольцово, однако уже на этой неделе он поддержал идею с переименованием аэропорта. А чуть позже появилась версия назвать свердловский аэропорт в честь Эдуарда Росселя.

Возвращаясь к единодушным депутатам, мы выяснили, что некоторые из них посещают далеко не каждое заседание полным составом, как сделали это в день выборов. В частности, больше всего пропусков за 14 заседаний в 2017 и 2018 годах допустили Вячеслав Малых, Игорь Булыгин и Никита Беркутов. Конечно, каждое их отсутствие нельзя назвать прогулами, причины всегда уважительные. Но оправдает ли это народных избранников в глазах народа?