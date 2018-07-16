Городские потери, взлеты и крах, истории «с душком»: итоги недели в Тагиле

Утраты

В выходные город прощался с народной артисткой России Изой Высоцкой, ее не стало 20 июля. На сцене Нижнетагильского драматического театра актриса выступала с 1970 года.

Страшная авария произошла в выходные. На трассе Екатеринбург - Пермь в минувшие выходные в ДТП погибли 5 человек, трое из них были дети. Один из водителей не справился с управлением при обгоне и произошло лобовое столкновение.

Житель Вагонки потерял движимое имущество: его автомобиль сгорел ночью во дворе жилого дома. Отдел надзорной деятельности говорит о поджоге, а сам владелец уверен, что злодеяние могли совершить «черные риелторы», которые уже больше года не дают покоя его семье.

Автомобили страдали не только от огня. Владелец «Ниссана» в буквальном смысле утопил свою машину на Леневском водохранилище.

Еще одна история с автомобилем: популярный ведущий из Нижнего Тагила Александр Дементьев ищет очевидцев ночного разбоя. Неизвестные похитили из его автомобиля два ноутбука и реквизит. По словам шоумена, ценность представляют не сами ноутбуки, а информация, находящаяся в них, которая необходима ведущему для работы.