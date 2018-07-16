Городские потери, взлеты и крах, истории «с душком»: итоги недели в Тагиле

Начальнику ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову и врио губернатора Магаданской области Сергею Носову было присвоено звание почетного гражданина Нижнего Тагила.
4 объекта культурного наследия перейдут в введение Нижнего Тагила: здания на проспекте Ленина, 1 и историко-технический музей «Дом Черепановых». Соглашение о передаче зданий было подписано накануне, муниципалитет планирует реконструировать культурные объекты.
На неделе произошли кадровые перестановки в мэрии Нижнего Тагила. Марина Карелина стала начальником отдела развития потребительского рынка, а Сергей Бобрецов занял должность руководителя МБУ «Тагилгражданпроект».
Не обошлось на прошедшей неделе и без падений.
«Тагилбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Вкладчики пишут заявления в «Агентство по страхованию вкладов», а некоторые предприниматели города говорят о том, что предвидели ситуацию с банком.
А жители пригорода требуют отставки главы ГГО Дмитрия Летникова. Люди готовы выйти на митинг из-за растущего количества свалок и отсутствия очистных сооружений в поселках близ Нижнего Тагила. В частности, о том, как живут люди в поселках Новоасбест и Первомайский, можно прочитать в наших публикациях с начала года.
В Ревде за пьяную езду был уволен замначальника МВД, после задержания в состоянии алкогольного опьянения он отказался от медицинского освидетельствования.
В выходные город прощался с народной артисткой России Изой Высоцкой, ее не стало 20 июля. На сцене Нижнетагильского драматического театра актриса выступала с 1970 года.
Страшная авария произошла в выходные. На трассе Екатеринбург - Пермь в минувшие выходные в ДТП погибли 5 человек, трое из них были дети. Один из водителей не справился с управлением при обгоне и произошло лобовое столкновение.
Житель Вагонки потерял движимое имущество: его автомобиль сгорел ночью во дворе жилого дома. Отдел надзорной деятельности говорит о поджоге, а сам владелец уверен, что злодеяние могли совершить «черные риелторы», которые уже больше года не дают покоя его семье.
Автомобили страдали не только от огня. Владелец «Ниссана» в буквальном смысле утопил свою машину на Леневском водохранилище.
Еще одна история с автомобилем: популярный ведущий из Нижнего Тагила Александр Дементьев ищет очевидцев ночного разбоя. Неизвестные похитили из его автомобиля два ноутбука и реквизит. По словам шоумена, ценность представляют не сами ноутбуки, а информация, находящаяся в них, которая необходима ведущему для работы.
Несколько раз за неделю тагильчане жаловались на химический запах в воздухе. Запах беспокоил жителей разных районов города преимущественно в вечернее время. Многие сходятся во мнении, что город снова накрыло выбросами с производственных предприятий.
Юные пациенты инфекционной больницы попали на лечение в отделение, помещения которого не были отмыты после ремонта и стоял запах краски. Молодая мама рассказала, что не смогла оставаться в больнице, а продолжить лечение в другой палате в больнице ей не предложили. Лечебные боксы занимали квартирующиеся в больнице врачи со своими домашними питомцами, как заметила тагильчанка. В инфекционке начали проверку и запросили объяснения с медперсонала, хотя, по словам мамы юной пациентки, все распоряжения отдавались главврачом лечебного учреждения.
Маркетолог «Тагилхлеба» был немногословен, когда узнал о найденном покупателем опарыше в фирменной выпечке. «Безобразие» - все, что смог вымолвить представитель «Тагилхлеба».
А жители сразу двух городов Свердловской области пожаловались на отсутствие работающей ливневой канализации. Двор в Богдановиче и улицу Ленина в Невьянске затопило после дождей. Власти Невьянска оказались более находчивыми и соорудили мост из плит через лужу в центре города.
Мы заняли 7 строку в рейтинге цитируемости СМИ Свердловской области! По итогам работы в первом квартале 2018 года TagilCity.ru стало единственным среди тагильских СМИ, кто вошел в десятку лидеров. Спасибо нашим верным читателям!
Танцами по улицам города и фестивалем рыжих закончилась неделя в середине лета. Более 300 рыжих участников прошли парадом по набережной Нижнего Тагила.
Мы продолжаем радовать наших читателей конкурсами: розыгрыши для самых активных продолжатся в нашей группе «ВКонтакте». Участвуйте и выигрывайте!