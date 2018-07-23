«Тагильчанам нужно больше праздников!»: День рыжих и «Борис Бурдаев и Братья Грим»

Парад рыжих стартовал от гостиницы на набережной ровно в 12:50. Участники к этому времени регистрировались, позировали фотографам и просто наслаждались праздником. С погодой в этом году повезло!
Тагильчане, впрочем, как и всегда, очень ответственно подошли к подготовке к параду рыжих. По глазам было видно, что люди гордятся своим ярким цветом волос.
На парад тагильчане пришли целыми семьями: рыжеволосые малыши в сопровождении родителей и почтенные пожилые тагильчане с огненными шевелюрами.
Некоторые горожане привели с собой рыжих собак и кошек.
На сцене у «Современника» для гостей фестиваля выступали местные творческие коллективы. Тем временем на площадках горожане находили развлечение себе по вкусу.
Одной из самых посещаемых площадок стала выставка ретроавтомобилей, на которой были представлены транспортные средства из прошлого века: ГАЗ 69, 21-я Волга, «копейка», «Москвич», «двойка», красавица «Победа» и многие другие раритетные экземпляры.
Перед тем как выйти на сцену к зрителям, Борис Бурдаев дал небольшое интервью для СМИ.
Рыжие люди несколько отличаются психологически, физиологически от других людей. Они более чувствительные, у них особенный темперамент. Ну что-то другое точно есть. Тем более, что мы вымираем, так что радуйтесь, пока мы живы! – сказал Борис по поводу рыжих – главной темы фестиваля в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле группа выступила с известными хитами «Ресницы», «Кустурица», «Дыхание» и многими другими. Публика хором подпевала и танцевала под знакомые песни.
Борис Бурдаев рассказал, что 25 июля у группы, спустя 10 лет молчания, вышел новый альбом.
Я очень рад. Наконец-то мы может представить его за пределами европейской части России. Это дебют, потому что эти песни еще никто не слышал, – сказал брат Грим.
Борис Бурдаев вместе с командой прибыл в Нижний Тагил за сутки до выступления, поэтому ребятам удалось посмотреть на набережную, разглядеть местных жителей.
Мы вышли погулять, лежали на пляже, смотрели на местных жителей. Есть колорит у местного населения. Это более серьезные люди, это факт! Видимо, в этой стороне России климат более суровый, условия жизни. Это как-то отражается на людях. Вам нужно больше праздников, больше веселиться и радоваться. Не нужно сдерживаться, нужно больше улыбаться! – пожелал тагильчанам Борис Бурдаев.