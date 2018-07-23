Карточки «Тагильчанам нужно больше праздников!»: День рыжих и «Борис Бурдаев и Братья Грим»

В Нижнем Тагиле 22 июля состоялся Фестиваль рыжих. Это третье по счету событие, объединяющее рыжеволосых и просто ярких людей (и питомцев) города.

В 2018 году Фестиваль рыжих стал более масштабным. Множество развлекательных площадок, выставка ретроавтомобилей, а также главный гость фестиваля - группа «Борис Бурдаев и Братья Грим».