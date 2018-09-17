Сила контрастов, визг нарушителей и лязг справедливости: итоги недели в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил обретет нового главу города уже 12 октября - на этот день в городской думе будут рассмотрены 6 кандидатур на пост мэра второго по величине города Свердловской области.
В Екатеринбурге главой города может стать Александр Высокинский, кандидатуру замгубернатора на этот пост предложила ЕР, а также, по слухам, согласовали на самом высоком уровне. Ранее врио главы города был назначен Алексей Кожемяко.
Смена позиций произошла и в жизни трех подозреваемых в убийстве Станислава Головко: на этой неделе суд отпустил их под домашний арест, а сестра погибшего планирует обжаловать это решение суда. Будут ли вновь руки подозреваемых в холодных оковах?
Очередная неделя сентября показала череду новых ошибок на дорогах. Юная тагильчанка перебегала улицу Пархоменко и попала под колеса легковушки, смерть школьницы сломала судьбы ее семьи и семьи молодого водителя.
Менее трагически закончились другие дорожные происшествия. Так, у проходной Евраза на Тагилстрое женщина перебегала дорогу и попала под колеса машины.
А пьяный водитель ВАЗа протаранил две легковушки на ГГМ - алкоголь в его крови превышал допустимые значения в 10 раз. Визг колес синего ездока настиг ни в чем неповинных водителей аккурат у пешеходного перехода.
Еще один нетрезвый лихач и вовсе стал причиной полицейской погони в центре Нижнего Тагила: пьяного рулевого остановило только ДТП.
Еще одной трудностью в жизни тагильчан стали очереди в медучреждениях. Так, в кабинет УЗИ на Тагилстрое сложно попасть как на платный прием, так и на бесплатный. В первом случае приходится сидеть в общей очереди, а во втором - ждать записи прием несколько недель. Искать справедливость пациентам приходится до сих пор: за наше здравоохранение платят они и своими деньгами, и своим временем.
В детской поликлинике тоже не без очередей: там 9-летняя пациентка даже упала в обморок. Однако в этом учреждении здравоохранения очереди больше появляются из-за самих пациентов: родители не берут талоны, а приезжают просто так - и искусственно создают толкучку. Сейчас руководство поликлиники ищет способы решения проблемы.
Решить проблему нужно и жителю Екатеринбурга: ему пришел счет на 5,7 млн рублей за воду.
Более масштабные проблемы ждут несколько предприятий региона: в число организаций, попавших под санкции США, вошел и тагильский Уралвагонзавод.
Некоторые новости на этой неделе имели очень непростое послевкусие: казалось, словно герои этих публикаций не совсем отсюда.
В плохом смысле слова так можно сказать о тех, кто не признал призывы избивать геев экстремистскими. В Екатеринбурге изучили вопрос и решили, что такие лозунги не разжигают ненависть. Серьезно?
Таинственностью отдает еще одна уральская история: 71-летняя жительница Невьянска неделю блуждала по лесу и позже сама вышла к людям, женщина практически не пострадала в процессе скитаний. Выбраться из болот, говорят родственники, помогал женщине и некий ангел.
Итогами этой недели кто-то может гордиться, а кого-то они будут удручать. Но неизменным останется одно - сентябрь идет к концу и его завершение готовит нам еще много интересного.
Чем заняться в будни - расскажет наш срединедельный Культобзор, а особая беседа с предпринимателями раскроет причины, по которым бизнесу нельзя давать деньги.
Последняя неделя сентября обещала начаться теплом, посему желаю вам сполна насладиться остатками теплых лучей и ярких красок.