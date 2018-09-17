Сила контрастов, визг нарушителей и лязг справедливости: итоги недели в Нижнем Тагиле

Поиски виноватых

Еще одной трудностью в жизни тагильчан стали очереди в медучреждениях. Так, в кабинет УЗИ на Тагилстрое сложно попасть как на платный прием, так и на бесплатный. В первом случае приходится сидеть в общей очереди, а во втором - ждать записи прием несколько недель. Искать справедливость пациентам приходится до сих пор: за наше здравоохранение платят они и своими деньгами, и своим временем.

В детской поликлинике тоже не без очередей: там 9-летняя пациентка даже упала в обморок. Однако в этом учреждении здравоохранения очереди больше появляются из-за самих пациентов: родители не берут талоны, а приезжают просто так - и искусственно создают толкучку. Сейчас руководство поликлиники ищет способы решения проблемы.

Решить проблему нужно и жителю Екатеринбурга: ему пришел счет на 5,7 млн рублей за воду.

Более масштабные проблемы ждут несколько предприятий региона: в число организаций, попавших под санкции США, вошел и тагильский Уралвагонзавод.