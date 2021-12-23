Советы психолога: как помочь ребенку учиться самостоятельно или дистанционно

При дистанционной форме обучения важно, чтобы ребенок соблюдал режим дня школьника. Вставал за час до занятий, умывался, завтракал, переодевался и только потом приступал к урокам. Учебный настрой поможет создать смена домашней одежды на повседневную.

Если ученик в 5 или 6 классе, родители должны подготовить одежду, в которой он будет присутствовать на видеоконференции. Учитель видит его опрятным, ребенок выглядит как школьник,говорит клинический психолог Оксана Кириллова.

Соблюдать режим дня необходимо и при самостоятельном обучении. Приступать к занятиям утром, а не во второй половине дня. Классная работа должна заканчиваться аналогично школьному времени, то есть не позднее 12-13 часов. К выполнению домашнего задания ребенок должен приступить в 16-17 часов.

Также предполагается вечерняя прогулка, как это было при посещении школы. Если работают кружки, то посещение кружков. Дела по дому. То есть режим дня школьника, вашей семьи оставляем точно таким же. Меняется форма обучения, сказала психолог ДГБ Оксана Кириллова.