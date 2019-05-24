Бытовые отходы, мебель и кирпичи: как правильно выбрасывать разные виды мусора?

Это отходы, которые образуются в жилых помещениях, а также товары, утратившие потребительские свойства в процессе использования. Иными словами, это бытовой мусор, который остается в результате жизнедеятельности человека — бумага, стекло, пластиковые бутылки, пищевые отходы и т. д. Твердые коммунальные отходы складируют в баки на контейнерных площадках многоэтажных домов и частного сектора. Региональный оператор грузит ТКО в мусоровоз и везёт на полигоны.
Это бытовые предметы и остатки хозяйственной деятельности, размеры которых превышают 0,5 метра по любой из сторон — столы, стулья, диваны, кресла, сантехника. Крупногабаритные отходы не нужно кидать в контейнер — для них предусмотрен специальный бункер. Такой бункер повышенной вместимости и грузоподъемности устанавливает владелец контейнерной площадки в месте, где обеспечен беспроблемный въезд и выезд большегрузной машины. Крупногабаритные отходы, в отличие от ТКО, вывозятся не в ежедневном режиме, а в соответствии с графиком, либо по заявкам владельца площадки. Если специального бункера около вашей контейнерной площадки нет, то крупногабаритный мусор можно сложить возле баков.
Это мусор, образованный в результате капитального ремонта или при строительстве здания — битые кирпичи, арматура, линолеум, двери и т. д. Строительный мусор не относится к ТКО, поэтому, чтобы избавится от него, нужно заключить отдельный договор с компанией, имеющей соответствующую лицензию и с обязательным документальным подтверждением факта доставки на полигон.
Все вопросы по складированию и вывозу ТКО можно задать региональному оператору «Рифей» по телефону 8 (3435) 36-33-37 или электронной почте rifey-apo1@mail.ru