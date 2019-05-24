Карточки Бытовые отходы, мебель и кирпичи: как правильно выбрасывать разные виды мусора?

На контейнерные площадки жители выносят всё ненужное — мешки с бытовыми отходами, старую мебель, сломанную бытовую технику, электроприборы, остатки строительных материалов. Все эти отходы можно условно разделить на три вида.

Региональный оператор «Рифей» рассказал, как правильно складировать разный мусор, чтобы не захламлять контейнерные площадки.