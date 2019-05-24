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Бытовые отходы, мебель и кирпичи: как правильно выбрасывать разные виды мусора?
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Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Карточки

Бытовые отходы, мебель и кирпичи: как правильно выбрасывать разные виды мусора?

Сегодня, 12:24Фото: ООО «Компания «Рифей»