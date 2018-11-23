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#домахорошо
Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Карточки

Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»

Сегодня, 12:52Фото: kremlin.ru