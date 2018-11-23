Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»

На прошлой неделе прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которая Свердловской области запомнится прежде всего жалобами на мусорную реформу. После того, как президенту показали фотографии неубранной мусорной площадки в Верхней Салде, (который, к слову, обслуживает тот же оператор, что и Нижний Тагил — «Рифей»), и он заявил, что с этим надо разобраться, свердловские чиновники напряглись: губернатор отправил «разбираться» замминистра энергетики и ЖКХ, а прокуратура назначила проверку. Тем временем «Рифей» отправил туда группу контроля, всё убрал, а позже объяснил: захламил мусорную площадку некий предприниматель, у которого не было договора на вывоз отходов, притом, сделал он это после отъезда уборочной машины.
Дмитрий Ветошкин оставил должность главреда «Тагил-ТВ». Говорит, что ему предложили работу в родном Новоуральске. Напоследок он, хоть и проработал всего два месяца, получил от своего уже экс-начальника Людмилы Варакиной целую горсть комплиментов.
В Нижнем Тагиле ликвидировали должность руководителя аппарата горадминистрации, а ведь все помнят, насколько важным пост этот был при бывшем мэре. Нынешний же глава Владислав Пинаев дал ясно понять: в политику мы больше не играем. Теперь вместо «руководителя аппарата» будет «управляющий делами администрации».
ТЦ «DEPO» планирует расширяться. Компания собирается запустить четвёртую очередь торгово-развлекательного центра, а после разбить парк с 50-метровым колесом обозрения и трассой для багги. Уже даже эскизы показали.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев очень подробно рассказал TagilCity.ru про мост через Тагильский пруд. Если коротко, он будет длинной 400 метров и соединит Свердловское шоссе с Гальяно-Горбуновским массивом, а стоимость строительства сооружения составит около 3,8 млрд рублей, из которых 500 млн уже выделены из областного бюджета в этом году. Когда тагильчанам показали его проект на слушаниях в общественно-политическом центре, они проголосовали «за» единогласно.