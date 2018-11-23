Карточки Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»

В новом выпуске итогов расскажем об итогах общения свердловчан с президентом, окончании формальных процедур для начала строительства моста через пруд и перестановках на Пархоменко, 1а.

Главные события с 17 по 23 июня – в подборке TagilCity.ru.