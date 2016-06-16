Травмы на каникулах: что важно помнить во время летнего отдыха?

Как показывает практика, именно в дни летних каникул возрастает уровень детского травматизма. Большинство травм можно избежать, если соблюдать правила техники безопасности. При этом родителям нужно знать порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, если с травмой пришлось обратиться в медучреждение.

Некоторые школьники, отдохнув в детском лагере или на курорте с родителями, проводят остаток летних каникул в городе. Работающие родители иногда вынуждены оставлять детей без присмотра. Чаще всего подростки могут пострадать не в стенах дома, а в общественных местах, скверах и парках, на дорогах – то есть там, где они находятся одни.