Время осложнений: какие последствия COVID-19 останутся навсегда

Здоровье

Даже после излечения от коронавируса остаточные симптомы болезни могут сохраняться около месяца. Британские врачи оценивают долю пациентов, которым после COVID-19 требуется дополнительная реабилитация, в 45%. А рубцы в лёгких, которые образуются даже при бессимптомном течении болезни, остаются навсегда.

Пациенты, которые болели коронавирусом в тяжёлой форме, иногда так и не избавляются от мышечной слабости и одышки. Поэтому медики советуют тем, кто перенёс коронавирус, поддерживать физическую активность. После выписки из «ковидного» госпиталя даже молодым людям рекомендуют какое-то время следить за пульсом, частотой дыхания, давлением, уровнем кислорода в крови. Некоторым пациентам, особенно пожилым, может потребоваться помощь терапевтов, чтобы полностью восстановить работоспособность. Исследования китайских и американских учёных показали, что при тяжёлом течении COVID-19 у переболевших даже после выписки из больницы возможно обострение проблем с сердцем и почками.

Коронавирус не только поражает лёгкие, но и воздействует на нервную систему. Переболевшие COVID-19 иногда жалуются на сильные головные боли, головокружение, ухудшение чувствительности, обоняния и чувства вкуса. Врачи разводят руками: эти последствия нельзя устранить с помощью таблеток, можно лишь надеяться, что они со временем пройдут сами собой. У тех, кто долго находился в реанимации или на ИВЛ, возможно долговременное ухудшение памяти, внимания и когнитивных способностей.