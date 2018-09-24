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Что делать, если вы заблудились в лесу?
Сегодня, 16:35
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Вы собираетесь в лес за грибами, ягодами или просто погулять. А знаете ли, как нужно действовать, если заблудитесь? Специалисты по поиску людей в лесу поделились советами в читателями TagilCity.ru.
Кто-то скажет: со мной такого никогда не случится, я знаю этот лес как свои 5 пальцев. Что ж, так может быть. Только природа или ваш организм могут иметь совсем другие планы. Внезапная гроза, сердечный приступ или перелом после неудачного падения - некоторые жизненные ситуации предусмотреть нельзя. А запомнить порядок действий в лесу, если вы потерялись, - можно.