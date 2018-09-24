Что делать, если вы заблудились в лесу?

Телефон может спасти жизнь. А может не спасти

Уходя в лес, берите с собой мобильный телефон. Не лишним будет и портативный зарядник, если у вас быстро разряжается батарея, если возможны неблагоприятные погодные условия или поход продлится более 2-3 часов.

Звоните 112 и не разговаривайте с родственниками. Если вы заблудились - звоните специалистам, чтобы они могли отследить ваш звонок и определить местоположение. Постоянно звонящие родственники с их словами поддержки разрядят ваш телефон и лишат шансов связываться со спасателями и поисковиками.

Когда есть сотовый телефон – это очень хорошо. Допустим, вы не можете связаться с родственниками, но телефон 112 будет работать, не везде, но будет. То есть в лес идти в заряженным телефоном – это 100% нужно. Остановитесь, где есть связь и уже никуда не идите. Опишите местность, где вы находитесь, мы по карте определяем и быстрее вытащим человека. Но есть проблема. На этот телефон начинает звонить вся родня, и они разряжаю батарейку. Если мы координаты определили и не нашли, мы будем снова перезванивать и переспрашивать. Родственники ничем не помогут. Нужно понимать, что вы сбрасываете всех родственников и общаетесь только со спецслужбами. Родственники могут не то что не найти, а сами потеряться, рассказывает Игорь Гапонов, руководитель поискового отряда «Скорпион».

Надевайте яркую одежду. Обязательно наденьте яркую жилетку, куртку - так вас будет видно издалека. Камуфляжная одежда полезна для засады охотников, но снижает шансы быть найденными, если вы заблудились.