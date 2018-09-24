Три шага к долголетию. Как дожить до пенсии?

Бережем женское здоровье

Женщинам очень знакомы ситуации, когда талонов к гинекологам нет на пару недель вперед, а потом приходится часами сидеть в очереди к врачу. В случае экстренной надобности такие варианты совсем не подходят.

Самолечение поможет только при небольших проблемах: например, от банальной молочницы есть масса препаратов, на них не нужны рецепты и в большинстве случаев такое лечение помогает.

Однако решить женские проблемы без привлечения врача практически невозможно: требуются анализы, обследования и наблюдение за состоянием пациентки. И тут на помощь могут прийти наши специалисты, к которым не нужно записываться за несколько недель или томиться в очередях. Гинекология в нашем медцентре уже функционирует, рассказывает главный врач многопрофильного медицинского центра «Урал» Андрей Витальевич Кузьмин.

Забота о женском здоровье заключается не только в своевременном осмотре у гинеколога, диагностике или прохождении УЗИ.

Большую лепту в хорошее самочувствие вносит и оптимальный для человека вес. Лишние килограммы оказывают чрезмерную нагрузку на внутренние органы, суставы, позвоночник.

Красота не возможна без здоровья. Если у человека излишний вес - это скажется как на работе организма (проблемы с давлением, сердцем, сосудами и т.д.), так и на внешнем виде (цвет и состояние кожи, фигура и т.д.). Нам важно, чтобы люди достигали гармонии - хорошо чувствовали себя и были довольны своей внешностью, не гоняясь за стандартами красоты, а исходя из потребностей своего организма. Поэтому сначала для каждого пациента мы проводим диагностику: какие системы его организма в каком состоянии, где что нужно корректировать, а где все наоборот отлично и можно только порадоваться за человека, делятся опытом в ММЦ «Урал».