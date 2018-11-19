Налог на тунеядство, ледяной бензин и советчики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Поражением для Екатеринбурга закончилось голосование за проведение выставки ЭКСПО 2025. Увы, уральская столица не смогла получить большинство голосов, и данная выставка будет проведена в Японии.
По мнению политиков, опыт подготовки к выставке и многие другие работы, проведённые за эти годы, еще пригодятся Екатеринбургу. А редакция TagilCity.ru немного помечтала и попыталась представить, какие бонусы получил бы Нижний Тагил от проведения выставки ЭКСПО в Екатеринбурге.
Депутаты Нижнего Тагила решили обеспечить себя карманные расходы по 6000 рублей на каждого в месяц, и в целом за год это почти 2 миллиона рублей.
В то же время в России обсуждается инициатива о том, что россиян нужно обложить «налогом на тунеядство». Под тунеядцами понимаются трудоспособное граждане без ограничений по здоровью, которые нигде официально не работают. Один из положительных аспектов предложения депутатов - тунеядцы не будут бесплатно пользоваться услугами социальной сферы. Сейчас, не выплачивая налоги в бюджет, эти люди пользуются услугами врачей, чиновников и так далее за счет других налогоплательщиков.
Ещё одно предложение - замена ЕГЭ новыми видами оценки учеников. Инициаторы поправок предлагают оценивать школьников по трём параметрам: в частности, это оценки по предметам, социальные навыки и профориентация. Собеседники редакции отнеслись к такому предложению настороженно, называя ряд плюсов и минусов у ЕГЭ.
Ещё одним непростыми нововведением для образования в стране стала инклюзия. Один из педагогов Нижнего Тагила поделился с историями из своей работы с особыми детьми. Как оказалось, далеко не все дети с особым потребностями действительно нуждаются в инклюзивном образовании. Некоторые из них откровенно пользуются сложившейся системой и в целом не дают спокойно работать педагогу и получать знания другим детям.
Тагильчане ощутили на себе приближение настоящей уральской зимы. Гололед, снегопады и, конечно, умеренный мороз. Некоторых из водителей даже приходится спасать на трассах региона.
На этой неделе Владислав Пинаев заявил, что Нижнему Тагилу необходим особый документ, отображающий реальную работу дорожных служб по борьбе со снегом и льдом.
Также в стране обсуждают изменения в системе ОСАГО - в планах не учитывать мощность авто и регион. А от цена на топливо опять веет холодком - за неделю в Свердловской области подорожали АИ-92 и дизель, больше чем на 1 рубль.
На этой неделе прошло широкое празднование столетия библиотеки Нижнего Тагила.
А также награду на политическом поприще получил Владислав Пинаев. Он назван «Политиком года» в Свердловской области по версии издания Ура.ру.
Странные люди украли с улиц города Месси: ранее тагильские волонтеры сделали три мотивационные конструкции на урнах. Попадать мусором в урны призывали тагильчан Месси, Джордан и Гринч. Однако через несколько дней после такой позитивной акции кто-то умудрился украсть фигуру Месси, оставив пустые ворота.
На строительство новогоднего ледового городка в Нижнем Тагиле потратят 11,2 млн рублей. Хочется, чтобы тагильчане и гости города как можно дольше берегли красоту, которую создадут ледовые мастера.