Налог на тунеядство, ледяной бензин и советчики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сомнительные советы

Депутаты Нижнего Тагила решили обеспечить себя карманные расходы по 6000 рублей на каждого в месяц, и в целом за год это почти 2 миллиона рублей.

В то же время в России обсуждается инициатива о том, что россиян нужно обложить «налогом на тунеядство». Под тунеядцами понимаются трудоспособное граждане без ограничений по здоровью, которые нигде официально не работают. Один из положительных аспектов предложения депутатов - тунеядцы не будут бесплатно пользоваться услугами социальной сферы. Сейчас, не выплачивая налоги в бюджет, эти люди пользуются услугами врачей, чиновников и так далее за счет других налогоплательщиков.

Ещё одно предложение - замена ЕГЭ новыми видами оценки учеников. Инициаторы поправок предлагают оценивать школьников по трём параметрам: в частности, это оценки по предметам, социальные навыки и профориентация. Собеседники редакции отнеслись к такому предложению настороженно, называя ряд плюсов и минусов у ЕГЭ.

Ещё одним непростыми нововведением для образования в стране стала инклюзия. Один из педагогов Нижнего Тагила поделился с историями из своей работы с особыми детьми. Как оказалось, далеко не все дети с особым потребностями действительно нуждаются в инклюзивном образовании. Некоторые из них откровенно пользуются сложившейся системой и в целом не дают спокойно работать педагогу и получать знания другим детям.