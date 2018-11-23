Пенсии чиновников, нервы политиков и скользкие деньги: итоги недели в Нижнем Тагиле

Слабоумие и отвага

Одна неделя до нового года, и политики начинают чудить. Может быть, сказывается напряжение после выборов в регионе и прецеденты по стране. А может быть, чьи-то амбиции превосходят здравый смысл.

В частности, мэрия Екатеринбурга в попытке реабилитироваться после истории с повышением зарплаты Высокинскому решила составить рейтинг зарплат мэров других городов. Идея, по сути, хорошая. Но точно не нужно было это публиковать от своего лица и в близких источниках. Так что увы – не зашло.

Другой смелый проект – ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге – тоже имеет хорошие аппетиты. Так, в сеть попал документ, где организаторы просят 28 млн рублей за работу над проектом, который не получил одобрение.

Отважная Ольга Глацких хотела встать в очередь на квартиру от государства. У нее уже есть три квартиры в разных регионах страны. Еще одну известную своей дерзостью свердловчанку - Валентину Гофенберг - объявили в федеральный розыск.