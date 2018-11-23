Пенсии чиновников, нервы политиков и скользкие деньги: итоги недели в Нижнем Тагиле

Одна неделя до нового года, и политики начинают чудить. Может быть, сказывается напряжение после выборов в регионе и прецеденты по стране. А может быть, чьи-то амбиции превосходят здравый смысл.
В частности, мэрия Екатеринбурга в попытке реабилитироваться после истории с повышением зарплаты Высокинскому решила составить рейтинг зарплат мэров других городов. Идея, по сути, хорошая. Но точно не нужно было это публиковать от своего лица и в близких источниках. Так что увы – не зашло.
Другой смелый проект – ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге – тоже имеет хорошие аппетиты. Так, в сеть попал документ, где организаторы просят 28 млн рублей за работу над проектом, который не получил одобрение.
Отважная Ольга Глацких хотела встать в очередь на квартиру от государства. У нее уже есть три квартиры в разных регионах страны. Еще одну известную своей дерзостью свердловчанку - Валентину Гофенберг - объявили в федеральный розыск.
В Нижнем Тагиле сокращен дефицит бюджета до 351 млн рублей, в 2019 году доходы города запланированы на уровне 11,658 млрд рублей.
На этой неделе в городе произошла авария: некий подрядчик «Ростелекома» вел работы без согласования и повредит водовод, из-за чего в нескольких микрорайонах снизился напор воды, некоторые школы и садики сократили или приостановили работу. Кто занимался земляными работами – провайдер не уточняет, сейчас расходы на устранение последствий «Водоканал» будет взыскивать с провайдера, а тот, в свою очередь, с исполнителя.
Кандидат в депутаты в Алапаевске задолжал 160 тысяч алиментов и после 7 суток ареста начал выплаты дочери, а стать депутатом у него не получилось. Зато все хорошо в политической карьере у Сайгида Билалова - он стал мэром Алапаевска.
Золотые парашюты свердловских чиновников – это деньги, которые получают наши чиновники после выхода на пенсию с государственной службы. В частности у губернатора Евгения Куйвашева после 15 лет работы в статусе чиновника ежемесячная надбавка к пенсии будет составлять 92 225 рублей, менее 15 лет – 82 766 рублей. При этом у местных чиновников таких привилегий нет: муниципальные чиновники получают пенсию в процентах от их оклада, а окладная часть иной раз составляет менее половины их зарплаты.
Участники процесса по смерти Станислава Головко пытаются оспорить решение суда. Напомним, прокуратура просила порядка 13 лет каждому, родственники расчитывали на сроки не менее восьми лет, а семьи экс-полицейских и вовсе заявляют об их невиновности.
Любопытная история произошла с Тагильскими колониями. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил ГУФСИН перенести колонии из города в другие населённые пункты региона. ГУФСИН на это отреагировал молниеносно и слишком активно. В службе не только сообщили, что не будут переносить колонии с 2000 сотрудников, но и подробно расписали пользу колоний для бюджета города и широкую товарную линейку изготавливаемых товаров. Правда, количество вышедших из колоний людей, ежегодно оседающих в Нижнем Тагиле, специалисты не уточнили.
Пожар в здании полиции на ВМЗ произошел в минувшие выходные. Примечательно, что ранее редакция обращала внимание полиции на неохраняемое и не законсервированное здание. Тогда в полиции обещали патрулирование здание. И вот – пожар. Вероятно, это хулиганили подростки или пытались согреться в эти морозы бродяги. Но факт остается фактом.
Десятки людей пожаловались на деятельность ростовщика Макаренко. Люди рассказывают о том, что берут займы у мужчины, возвращают деньги, однако потом, не имея на руках документального подтверждения возврата долга, становятся вновь ему должны. Десятки судебных дел решаются в пользу Макаренко. Люди говорят о поставленном на поток мошенничестве, однако не могут доказать факты выплаты денег. Людям приходится платить один и тот же долг по два раза, с годами долги превращаются в более крупные суммы.
Новый вице-мэр появился в Нижнем Тагиле. Вячеслав Горячкин назначен первым заместителем главы города. Владислав Пинаев представил нового заместителя на минувшей неделе.
В Нижнем Тагиле прошла позитивная акция - автоёлка. Около 200 автомобилистов собрались на горе Долгой и выстроились в яркую ёлку.
На Урал пришли крепкие морозы, синоптики обещают до -35°. Поэтому горожанам напоминают о правилах пожарной безопасности, а также о важности защиты от обморожения. Впереди каникулы – и эти напоминания могут спасти жизни.