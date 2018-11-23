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Пенсии чиновников, нервы политиков и скользкие деньги: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсии чиновников, нервы политиков и скользкие деньги: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:33Александра ЛогиноваФото: www.publicdomainpictures.net