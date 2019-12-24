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Показатели, проблемы и ожидания. «Рифей» подвел итоги реформы по обращению с ТКО
Сегодня, 17:45Фото: Медиахолдинг 1Mi
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С момента начала реформы по обращению с отходами в России прошел почти год. Компания «Рифей», являющаяся региональным оператором в Свердловской области, подвела итоги работы в 2019 году – каких показателей удалось достичь, какие проблемы возникали и что ожидает жителей Северного кластера в будущем.
Несмотря на то, что реформа должна была охватить всю страну, некоторым регионам не удалось запустить новую систему обращения с ТКО. Свердловская область уверенно начала двигаться в назначенном направлении и получила положительные результаты.