Показатели, проблемы и ожидания. «Рифей» подвел итоги реформы по обращению с ТКО

Все твердые коммунальные отходы свозятся на полигон

Как сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов, за 11 месяцев работы количество отходов, попадающих на полигон, увеличилось на 14%. Это значит, что мусор перестал оседать на несанкционированных свалках на пустырях и в пригороде.

Все мусоровозы, работающие с твердыми коммунальными отходами, отвозят отходы туда, где им место — на специализированный полигон. С нового года мусоровозы работают под жестким контролем. Все машины оснащены системой навигации. Вся информация поступает в единую диспетчерскую. А это значит, что как региональный оператор, так и любой контролирующий орган по запросу может увидеть, где и когда проезжал автомобиль. Что, по сути, исключает какие-либо изменения маршрута,отметил Потапов.