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#300лет
Показатели, проблемы и ожидания. «Рифей» подвел итоги реформы по обращению с ТКО
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Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Показатели, проблемы и ожидания. «Рифей» подвел итоги реформы по обращению с ТКО

Сегодня, 17:45Фото: Медиахолдинг 1Mi