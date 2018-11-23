Защитники, нуждающиеся и проигравшие: итоги недели в Нижнем Тагиле

В учреждениях Нижнего Тагила продолжаются кадровые перестановки. Так, в пятницу официально на пост заместителя главы города по горхозяйству и ЖКХ был назначен Владимир Юрченко.
Также с поста директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» был уволен Андрей Обельчак. Официально он покинул работу по собственному желанию, но в городе обсуждается наличие уголовного дела в его отношении. Пока никто не заявляет о таком деле, но очевидно, что лишиться муниципального поста просто так нельзя.
Думские амбиции Антона Шипулина пока в регионе поддерживают слабо: так, Куйвашев в комментировании политической карьеры спортсмена был сдержан, а Ройзман и вовсе посоветовал Шипулину тренировать детей.
И очень вовремя на прошлой неделе Путин напомнил российским чиновникам о публичности и серьёзности их профессии. Особенно занятно это звучит на фоне информации о том, что российские чиновники получают надбавки к пенсиям в размере от 50 до 150 тысяч рублей.
Если в прошлом году глава государства в основном свое послание Федеральному собранию посвящал внешней политике, описанию мощи и могущества России, то в этом году президент говорил о своем народе. Большая часть послания была о социальной политике, новых льготах и пенсиях.
После федерального резонанса по списанию алиментов в счет умершей жены с ветерана МВД из Нижнего Тагила силовые ведомства взяли это дело под контроль. Напомним, сейчас мужчине придется через суд доказывать, что женщина умерла и деньги с него вычитать не надо.
В редакцию ранее обратилась женщина-инвалид, которая жаловалась на родственников, заперших ее в квартире и через суд лишивших ее дееспособности. При этом тагильчанка окончила 9 классов школы, может сама себе готовить и прибираться в квартире. Но закрытые двери и окна в жилье лишают ее возможности выйти из дома и общаться с людьми. Условия проживания тагильчанки с ДЦП уже проверили специалисты мэрии и полиция, запланированы меры по ее дополнительному лечению, а также по возврату дееспособности.
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле находится под пристальным вниманием как властей, так и жителей. В минувшие выходные 700 тагильчан вышли на митинг после ошибок в квитанциях за мусор, а Владислав Пинаев поручил главам районов Нижнего Тагила усилить контроль за вывозом мусора. Также в городе появится реестр контейнерных площадок для мусора, причем уже к 1 марта.
На прошлой неделе стало известно, что тагильские медучреждения не вошли в число лидеров по качеству предоставляемых услуг. Кстати, еще один антирезультат города - по числу больных гепатитами В и С. Так, показатель на 1000 человек населения в Нижнем Тагиле выше общеобластного в несколько раз.
По результатам опроса тагильчан выяснилось, кому горожане давали взятки в 2018 году чаще всего. Как думаете, какие ведомства оказались в топе?
В конце недели отмечался День защитника Отечества. Редакция TagilCity.ru опросила известных тагильских деятелей о том, как проходила их служба в армии. Мы собрали очень интересные истории и архивные фотографии!
Также на этой неделе было объявлено голосование за проекты благоустройства Нижнего Тагила: сквер Нижне-Выйский, парки Победы и Бондина - что больше нравится вам? Голосуйте!