Защитники, нуждающиеся и проигравшие: итоги недели в Нижнем Тагиле

Кто на каком месте

В учреждениях Нижнего Тагила продолжаются кадровые перестановки. Так, в пятницу официально на пост заместителя главы города по горхозяйству и ЖКХ был назначен Владимир Юрченко.

Также с поста директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» был уволен Андрей Обельчак. Официально он покинул работу по собственному желанию, но в городе обсуждается наличие уголовного дела в его отношении. Пока никто не заявляет о таком деле, но очевидно, что лишиться муниципального поста просто так нельзя.

Думские амбиции Антона Шипулина пока в регионе поддерживают слабо: так, Куйвашев в комментировании политической карьеры спортсмена был сдержан, а Ройзман и вовсе посоветовал Шипулину тренировать детей.

И очень вовремя на прошлой неделе Путин напомнил российским чиновникам о публичности и серьёзности их профессии. Особенно занятно это звучит на фоне информации о том, что российские чиновники получают надбавки к пенсиям в размере от 50 до 150 тысяч рублей.