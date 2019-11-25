Когда откроются катки в Нижнем Тагиле

Каток в парке имени Бондина

Официальное открытие ледовой площадки запланировано на 21 декабря, но тагильчане смогут покататься на коньках ещё раньше.

Мы планируем открыть 14 декабря, но по погодным условиям, если у нас получится, то откроем 7 числа. Каток ещё плохо застывает. Мы заливаем водой, своими силами, рассказала директор парка Елена Сидоркина.

На праздничном открытие буду игры и развлекательная программа. Также сотрудники парка установят новогоднюю ёлку — горожан ждёт новое световое оборудование и гирлянда. Дополнительно на катке установят прожектора, чтобы было больше освещения. Строительство горки пока осложнено отсутствием снега.

Цены остались неизменными с прошлого года: аренда коньков и вход — 150 рублей, вход со своими коньками — 100 рублей. Начинающим фигуристам помогут ассистенты катка.