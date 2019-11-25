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#300лет
Когда откроются катки в Нижнем Тагиле
Карточки
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Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Карточки

Когда откроются катки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:47Фото: pixabay.com