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Кто в Нижнем Тагиле следит за порядком на контейнерных площадках?
Сегодня, 20:12Фото: Медиахолдинг 1Mi
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Горы мусора на контейнерных площадках и прилегающей к ним территории вызывают негодование жителей Нижнего Тагила.
За что отвечает региональный оператор, а где должны подключаться управляющие компании, собственники земельных участков или органы местного самоуправления, TagilCity.ru рассказали в пресс-службе компании «Рифей».