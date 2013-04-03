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Кто в Нижнем Тагиле следит за порядком на контейнерных площадках?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Garbage can 1111448 960 720
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Кто в Нижнем Тагиле следит за порядком на контейнерных площадках?

Сегодня, 20:12Фото: Медиахолдинг 1Mi