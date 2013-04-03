Кто в Нижнем Тагиле следит за порядком на контейнерных площадках?

Чем занимается региональный оператор?

Согласно действующему законодательству региональный оператор «Рифей» занимается на территории севера Свердловской области сбором, транспортировкой, обработкой и захоронением ТКО. При этом компания несет ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоровоз.

Содержание общего имущества регламентировано постановлением правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

К «общему имуществу» относятся урны, установленные возле подъездов, мусоропроводы,мусороприемные камеры и контейнерные площадки. Их содержание включает в себя организацию, обслуживание и очистку.