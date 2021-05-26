Аллергию можно контролировать: иммунолог дал рекомендации родителям Нижнего Тагила

Проявление аллергии зависит от возраста ребенка, пояснил врач. Самая распространенная аллергия, которая может возникнуть у малыша в первые годы жизни, это аллергия на пищевые продукты. А с трех до пяти лет начинает преобладать реакция на аэрозольные аллергены, то есть на домашнюю пыль или клещей домашней пыли, пыльцу, плесневые грибки, медикаменты, сообщил иммунолог-аллерголог.

В первые годы жизни преобладает пищевая аллергия. Ее форма проявления – атопический дерматит. После трех-пяти лет начинает смещаться сторону других органов, у детей наблюдаются симптомы аллергического ринита, бронхиальная астма,сказал Владимир Морозов.

Как объяснил медик, это называется атопический марш. Если в первые годы аллергия дает кожные проявления, причиной обострений становятся пищевые продукты, либо подгузники, стиральный порошок при контактной аллергии. Постепенно с возрастом эти симптомы ослабевают, либо вообще прекращаются, потому что у детей созревают иммунная система, желудочно-кишечный тракт. Но появляется сенсибилизация респираторными аллергенами, и уже другие формы проявления – аллергический ринит, либо бронхиальная астма.

Заболевание атопический дерматит, по словам специалиста, проявляется в покраснении, зуде, а характерные места - чаще всего лицо, ягодицы у младенца. В более позднем возрасте ребенка отличить становится сложнее.

Атопический дерматит можно спутать с микробной экземой, например, с какими-то пиодермиями, стрептодермией, стафилодермией. В более старшем возрасте по проявлениям не всегда бывает возможно понять, чем он вызван этот ринит – аллергией или инфекцией,уточнил Владимир Морозов.

Как сказал иммунолог-аллерголог, аллергию можно перепутать, если симптомы при поллинозе такие же, как при респираторно-вирусной инфекции – насморк, кашель, бывает даже повышение температуры и покраснение горла.