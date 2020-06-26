Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год

Бизнес и инвестиции

В 2019 году в сфере малого и среднего бизнеса открылось 261 одно предприятие, создано 1700 рабочих мест.

Объем инвестиций в прошлом году составил 21,2 миллиарда рублей, что выше уровня 2018 года почти на 30%. По словам мэра, рост связан с увеличением числа реализуемых крупных объектов в городе. В частности, это строительство школы № 100, возведение трех детских садов, создание «Музейного квартала» с «Садом скульптур» возле музея изобразительных искусств.

В промышленной отрасли это — реконструкция рельсобалочного цеха и строительство доменной печи № 6 на АО «ЕВРАЗ НТМК», начало реализация проекта по созданию мощностей для производства литейных и новолачных смол на ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», также завершен подбор инвесторов по проекту строительства завода по производству метанола мощностью 600 тысяч тонн в год (ЗАО «УралМетанолГрупп»); продолжается развитие промышленного производства термопластичных композиционных материалов (ООО «Техпром-НГС»).

Мы продолжаем планомерную работу по повышению инвестиционной привлекательности города и эффективному использованию свободных территорий под инвестиционные площадки в его промышленной зоне. Нам необходимы и новые якорные инвесторы, и конкурентоспособные производства,подчеркнул Владислав Пинаев.