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Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год
Сегодня, 15:58Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил перед депутатами городской думы с докладом о результатах своей работы и работы администрации города за 2019 год. Депутаты приняли отчет главы города и признали его удовлетворительным.
В отчете глава города затронул сферы бизнеса, инвестиций, доходы и расходы бюджета, ремонт дорог, благоустройство дворов, подготовку к 300-летию Нижнего Тагила и другие темы.