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#300лет
Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год
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Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
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Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год

Сегодня, 15:58Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила