Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ушедшая неделя отметилась большим числом заблудившихся людей. Начался грибной сезон, и отважные свердловчане уходят на самостоятельную тихую охоту. Многие из них теряются даже в знакомых лесах.
Большинство из пропадавших - люди пожилого возраста, а кто-то уходит в лес без сопровождения в одиночестве. Однако - как показывает практика - даже в знакомом лесу можно заблудиться. А недавно в Черноисточинске к грибникам вышел медведь.
Часть пропавших в Свердловской области была найдена погибшими.
Трагически закончилась неделе для семьи молодого тагильского полицейского: участковый 1992 года рождения покончил с собой в съемной квартире.
В Екатеринбурге молодой человек обвиняется в экстремизме за репост ВКонтакте.
А вот уроженец Нижнего Тагила осужден на 11,5 лет за бутылку напитка из Перу. В традиционном напитке было обнаружено вещество, запрещенное в России, и молодой человек был задержан в Домодедово 1,5 года назад. Суд назначил ему срок - 11,5 лет заключения.
После публикации TagilCity.ru этой истории российская общественность встала на защиту мужчины: репортажи о несправедливо строгом наказании вышли на региональных и федеральных телеканалах, о случае писали в печатной прессе и интернет-изданиях. Среди сотен СМИ, обративших внимание на историю, - Российская газета и Первый канал, НТВ и RT, Вести и Ведомости.
Сейчас идет сбор подписей за пересмотр дела Максима Герта, а также опубликована петиция на специальном сайте.
Оправдательный приговор суда присяжных был подтвержден решением и Верховного суда по делу другого тагильчанина - Сергея Бычкова - по делу 20-летней давности. Мужчина после 2 лет в СИЗО вернулся домой весной 2018 года.
Кассирша СКБ-банка в Туринске похитила 12,4 млн рублей, а также 11 тыс. евро и 12,8 тыс. долларов. За неделю она успела потратить 7 миллионов, а позже ее поймали. Сейчас женщине грозит 10 лет (вспомните, какой срок дали Гердту) и штраф до 1 миллиона рублей.
Пятеро товарищей обчищали квартиры пенсионеров под видом работников газовых служб. Ущерб в некоторых случаях составлял до 250 тысяч рублей - мужчины выносили и деньги, и ценные вещи.
А жительница Первоуральска за 20 тысяч рублей пообещала женщине снять порчу с нее и ее сына. Мошеннице дали 2,5 года исправительной колонии.
Были нарушения и в работе юридических лиц. Так, магазин «Магнит» в Нижнем Тагиле за нарушения в утилизации просрочки получит штраф от 100 до 250 тысяч рублей.
В Нижнем Тагиле окончен прием документов на пост главы города. Конкурс - 6 человек на место. На руководство Нижним Тагилом претендуют врио главы города Владислав Пинаев, 29-летний учитель Данил Кукутин, блогер и общественник Илья Коровин, юрист Юрий Черных, глава общественной организации профсоюза юристов области Александр Усольцев, руководитель местного отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин. Выбирать из кандидатов предстоит депутатам городской Думы.
Еще один выбор сделает городской градостроительный совет: южный въезд в Нижний Тагил вскоре вновь обретет красивый знак, из всех проектов финальным обсуждением были утверждены два. После доработки их представят на суд совета.
В конце подведения итогов недели поделюсь интересной статьей:
Кстати, мы завели новую традицию: теперь мы будем рассказывать об интересных событиях дважды. Культобзор на будни и выходные - чтобы ни одной увлекательное мероприятие Нижнего Тагила не было упущено из вашего внимания!