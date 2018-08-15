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#домахорошо
Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Карточки

Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 23:30