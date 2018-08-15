Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле

Опасные грибы

Ушедшая неделя отметилась большим числом заблудившихся людей. Начался грибной сезон, и отважные свердловчане уходят на самостоятельную тихую охоту. Многие из них теряются даже в знакомых лесах.

Большинство из пропадавших - люди пожилого возраста, а кто-то уходит в лес без сопровождения в одиночестве. Однако - как показывает практика - даже в знакомом лесу можно заблудиться. А недавно в Черноисточинске к грибникам вышел медведь.

Часть пропавших в Свердловской области была найдена погибшими.

Трагически закончилась неделе для семьи молодого тагильского полицейского: участковый 1992 года рождения покончил с собой в съемной квартире.