Холода уже наступили, вокруг все кашляют и чихают. Как мне не заболеть?

Этого достаточно?

Не совсем. Ещё хорошо бы позаботиться непосредственно о своём организме. В этом поможет спорт и нормальный сон. Нормальный — это не менее 7-8 часов, причём, в полной тишине и темноте, а не при включённом телевизоре или ноутбуке. Нет, музыка на телефоне тоже не прокатит. И перед сном, опять же, проветривайте комнату.

Голову тоже надо «проветривать». При занятиях спортом организм насыщается кислородом и эндорфинами (тот самый гормон счастья). Можно пойти дальше и начать закаляться — обливайтесь прохладной водой. Объединить это всё можно при походе в бассейн. Но если лень ходить в бассейн, хотя бы зарядку делайте.

И ещё, завязывайте с алкоголем и сигаретами. Вредные привычки ослабляют организм, а осенью он особенно сильно подвержен риску заболеваний.