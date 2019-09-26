Холода уже наступили, вокруг все кашляют и чихают. Как мне не заболеть?

Старайтесь без необходимости не посещать людных мест — театры, концерты и особенно больницы. Если уж пришлось, не постесняйтесь использовать защитную маску. Помните, что носить её можно не более двух часов, а после — надо заменить. Почаще мойте руки, чтобы не дать шанса бактериям. Дома регулярно проветривайте комнаты и проводите влажную уборку. При приёме пищи налегайте на белки, углеводы, фрукты, зелень и мёд — правильное питание понизит риск заболевания.
Не совсем. Ещё хорошо бы позаботиться непосредственно о своём организме. В этом поможет спорт и нормальный сон. Нормальный — это не менее 7-8 часов, причём, в полной тишине и темноте, а не при включённом телевизоре или ноутбуке. Нет, музыка на телефоне тоже не прокатит. И перед сном, опять же, проветривайте комнату.
Голову тоже надо «проветривать». При занятиях спортом организм насыщается кислородом и эндорфинами (тот самый гормон счастья). Можно пойти дальше и начать закаляться — обливайтесь прохладной водой. Объединить это всё можно при походе в бассейн. Но если лень ходить в бассейн, хотя бы зарядку делайте.
И ещё, завязывайте с алкоголем и сигаретами. Вредные привычки ослабляют организм, а осенью он особенно сильно подвержен риску заболеваний.
Если вы действительно фанат своего здоровья, можно усилить профилактику витаминами. В «Аптеках 03» есть витаминно-минеральные комплексы от швейцарского производителя Swiss, которые способствуют поддержанию иммунитета. Это шипучие таблетки, поэтому активные вещества в считанные минуты (если конкретно — 15 минут) всасываются в кровь. Ещё советую «Тилорон-СЗ» или «Орвис Имунно», в которых содержатся индукторы интерферона — особого белка, создающего противовирусный иммунитет. При частых простудах рекомендую эхинацею, в таблетках от «Фармвилар» — это растительный препарат с выраженной противовирусной, антибактериальной и имунностимулирующей активностью, он тоже есть в аптеках «03».
Если со здоровьем всё в порядке, но всё равно плохо — значит, это осенняя хандра. Преуменьшать её значимость не надо, но и бояться тоже не стоит. При первых признаках грусти оглянитесь — вы один? Непорядок. Я говорила, что надо избегать людных мест, но совсем в одиночестве оставаться не обязательно. Позвоните друзьям, пригласите их в гости или сходите сами. Общение с близкими остановит депрессию ещё на подступах.
Знаю, в осенние холода это тяжело, но продолжайте заниматься делами. Участвуйте в общественной жизни на работе, в подготовке праздников, ухаживайте за животными, станьте волонтёром. Помощь другим и осознание своей значимости позволят не впасть в подавленное состояние. Ну и, опять же, правильно питайтесь, соблюдайте режим сна и займитесь спортом (про эндорфины не забываем).
На здоровье. Старайтесь не болеть, а если вдруг это случится, обращайтесь в «Аптеки 03» — у нас широкий выбор лекарств. Хорошей осени!