Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Неожиданное

Приятной новостью этой недели для жителей Нижнего Тагила стало решение борца Хабиба о том, что центр единоборств должен быть назван в его честь именно в нашем городе. Здание будет построено на месте бывшего гормолзавода. И сейчас тагильчане рассуждают, можно ли присвоить ещё чье-то имя этому спортивному центру, поскольку в Нижнем Тагиле есть и свои достойные спортсмены. При этом в целом тагильчане сходятся в одном: самое главное - чтобы в Нижнем Тагиле в принципе появился такой спортивный центр, а чье имя он будет носить - это уже не так принципиально.

Крайне неожиданным прогнозом специалистов стала средняя заработная плата в Свердловской области в 2021-м году. Очень прозорливые специалисты посчитали, что вскоре свердловчане будет получать в среднем 45 000 рублей. Конечно, не уточняется, будет ли это за счёт инфляции или за счёт повышения качества жизни счердловчан. То, как растут цены на тот же самый бензин, говорит, что скорее всего будет первый вариант, а не второй.

Неприятными последствиями оборачивается для жителей Нижнего Тагила крах различных федеральных компаний. В частности, более 50 тагильчан потеряли деньги из-за закрытия «Росс Тура»: остались без отпусков и без денег. Сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей.

Второй проблемы для тагильчан стал отзыв лицензии у Уралтрансбанка. Граждане волнуются за свои пенсии, вклады и зарплату, но больше всего переживает юридические лица, поскольку возврат денег им будет в последнюю очередь. По действующему законодательству средства получают сначала физические лица, а компании - ждут до последнего.

Уже год ждут своих денег и работники НТЗТИ: завод борзого директора должен зарплату еще около сорока сотрудникам.