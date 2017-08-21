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Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 00:07Александра ЛогиноваФото: pxhere.com