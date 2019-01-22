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Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вчера, 23:57Александра ЛогиноваФото: pixabay.com