Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тагильские депутаты гордумы имеют задолженности - по штрафам ГИБДД и не только. В частности, в лидером по количеству неоплаченных штрафов является Кирилл Романов - у него обнаружены 12 исполнительных производств на взыскание долгов с лета 2018 года.
ТСЖ на Уральском проспекте задолжало около 7 млн рублей Нижнетагильский теплосетям.
«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск на компанию «Метро» на 7,4 млн рублей. В суть требований компании пока неизвестна. Вероятно, крупный городской подрядчик хочет взыскать с торговой компании деньги за ранее произведенные работы.
А местная предпринимательница лишилась с товара из-за долга в 2,5 миллиона рублей. Из ее магазина были изъяты предметы женской одежды и белья.
Пенсионер из Невьянска вернул Владимиру Путину 43 рубля прибавки к пенсии. Мужчина отправил президенту такой символический презент после очередной индексации.
А правительство Свердловской области - видимо от ощущения излишков у населения - предложило себя как ещё одну территорию для введения налога для самозанятых. Видимо, правительство региона пытается привлечь дополнительное финансирование не путём поиска инвесторов, а путём собирания налогов со своих же жителей. Это не ЭКСПО, тут железно можно заработать.
Ко мнению Свердловской области о том, что денег в регионах мало, присоединился и Пермский край: власти обоих регионов решили, что трасса между ними не требуется и людям вполне хватает имеющихся дорог. Скоростная трасса, которая может дать сотни рабочих мест для населения, не показалась чиновникам хорошим вложением 4 млрд рублей.
Но, как показывает практика, не все дороги одинаково недооценены. Так, тагильская полиция проверит законность танцев на дороге, которые заснял местный видеоблогер. В оживлённое время на центральной улице Нижнего Тагила молодые люди пели и танцевали прямо на проезжей части. Оценит ли такое равнодушие к ПДД полиция?
Из 22 депутатских миллионов в минувшем году на наказы избирателей были израсходованы 19. Часть средств удалось сэкономить, а часть расходов ещё предстоит исполнить по готовящимся проектам.
В связи с новым законом о защите животных в Нижнем Тагиле будут решать вопрос с площадками для выгула животных. Специалисты начнут работы уже в 2019-м году: им предстоит продумать подходящие площадки.
В редакцию TagilCity.ru на минувшей неделе пожаловались на проблемы в тагильской скорой из-за неработающей системы ГЛОНАСС. Анонимное письмо пришло в редакцию после публикации о госзакупке на ремонт этой системы. В копии приказа за подписью главного врача скорой говорится о том, что водители скорой должны вручную на пересменке замерять уровень топлива в автомобилях.
Возможно, таким образом руководство скорой пытается исключить слив бензина. Интересно, такие подозрения падают на водителей из-за их хорошего достатка? При этом отказ от прохождения процедуры может закончиться для сотрудников скорой разными карательными мерами, в том числе увольнением. Главврач скорой комментировать ситуацию отказывается, поэтому мы будем общаться с его руководством.
На минувшей неделе молодые тагильские предприниматели обратили с вице-мэру Вячеславу Горячкину со своими пожеланиями по совершенствованию взаимоотношений бизнеса с мэрией. Продуктивную встречу собеседники решили сделать традиционной.