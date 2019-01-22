Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле

Долги - большие и стыдные

Тагильские депутаты гордумы имеют задолженности - по штрафам ГИБДД и не только. В частности, в лидером по количеству неоплаченных штрафов является Кирилл Романов - у него обнаружены 12 исполнительных производств на взыскание долгов с лета 2018 года.

ТСЖ на Уральском проспекте задолжало около 7 млн рублей Нижнетагильский теплосетям.

«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск на компанию «Метро» на 7,4 млн рублей. В суть требований компании пока неизвестна. Вероятно, крупный городской подрядчик хочет взыскать с торговой компании деньги за ранее произведенные работы.

А местная предпринимательница лишилась с товара из-за долга в 2,5 миллиона рублей. Из ее магазина были изъяты предметы женской одежды и белья.