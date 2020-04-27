Как экономить во время коронавируса и экономического кризиса

Выбирайте гардероб

От привычки обновлять гардероб с выходом коллекций каждого нового сезона и от известных брендов теперь придется отказаться. Но это не значит, что придется одеваться в обноски. Но если без покупки новой одежды не обойтись, есть несколько рекомендаций. Стилисты советуют комбинировать базовые вещи из прошлых сезонов с недорогими новыми аксессуарами – тогда может получиться свежо и красиво. Обратите внимание на крупные онлайн-магазины одежды. Отсортируйте каталог по ценам, начиная с дешевых, и ищите то, что подходит вам. Среди весьма недорогих вещей можно найти достойные аналоги предметов из брендовых коллекций. Так вы и за модой поспеете, и не разоритесь.